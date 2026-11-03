Nổ quen lãnh đạo tòa án, gã thất nghiệp ở Quảng Ninh giăng bẫy 'chạy án' chiếm đoạt 600 triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1/2026, sau khi được giới thiệu liên hệ về việc xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N. trong một vụ án hình sự, Phúc tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen biết người làm thư ký tại Tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Tại cuộc gặp ngày 17/1, ở một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy, Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N. được mức án 3 năm tù, đồng thời đưa ra tổng chi phí 600 triệu đồng, yêu cầu gia đình đưa trước 150 triệu đồng.

Tin tưởng vào lời hứa này, gia đình T.T.N. đã chuyển cho Phúc 150 triệu đồng trong cùng ngày. Đến ngày 20/1, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng. Sau khi nhận tổng số tiền 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện công việc như đã cam kết.

Ngày 9/2, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên T.T.N. 7 năm 6 tháng tù; tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5, Tòa án giữ nguyên mức án. Mặc dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án. Ngày 13/5, Phúc viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để “lo việc quan hệ án từ của T.T.N.”, sau đó đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giải quyết và trốn tránh trách nhiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng TP Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.