Nổ nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến 16 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, đồng thời khẳng định nguyên nhân, khả năng xảy ra sai sót và trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được làm rõ. Ông cho biết hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Izmir Suleyman Elban, vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà máy thép HABAS, cách thành phố cảng Izmir khoảng 60 km về phía Bắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là một cần trục trên cao bị sập, rơi vào lò hồ quang điện công nghiệp đang được sử dụng trong quá trình đúc thép lỏng, gây ra vụ nổ. Lực lượng cứu hộ tiếp tục thu dọn giàn giáo và kết cấu bị sập. Những người bị ảnh hưởng trong vụ việc đều là công nhân nhà máy.

Vụ tai nạn cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn lao động tại HABAS. Theo báo Evrensel, ít nhất 11 công nhân đã thiệt mạng tại nhà máy này trong 10 năm qua. Tập đoàn HABAS, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.