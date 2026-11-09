Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thương vong và mắc kẹt

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 9/11, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy thép Habas ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận 10 người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Kênh Ekoturk dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Izmir cho biết các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, gây hỏa hoạn tại nhà máy.

Lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và các đội thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết các lực lượng đang phối hợp tìm kiếm, cứu nạn và dập lửa.

Theo đánh giá ban đầu của chính quyền tỉnh Izmir, vụ nổ có thể xảy ra do sự cố trong quá trình đúc thép lỏng.

Giới chức đang tiến hành kiểm tra kỹ thuật để xác định nguyên nhân chính xác./.