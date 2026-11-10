Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 17 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép. Ảnh: Kênh thời sự TRT Haber, Đài Phát thanh và Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ nổ kèm theo hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 11h46 trưa 9.11 tại nhà máy sắt thép Habaş ở quận Aliağa, nằm cách thành phố cảng Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 60 km về phía bắc.

Theo Thống đốc tỉnh Izmir Süleyman Elban, sự cố nghiêm trọng này xảy ra trong quá trình nhà máy tiến hành thay thế lò hơi. Một cần trục trên cao đã bất ngờ đổ sập vào lò nung công nghiệp cỡ lớn đang dùng trong quy trình đúc thép lỏng.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, khu vực hiện trường có khoảng 200 công nhân đang làm. Ngay sau thảm họa, các lực lượng cứu hộ và chữa cháy đã nhanh chóng triển khai lực lượng để chữa cháy và tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ban đầu, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan thông báo vụ nổ làm 16 người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, theo cập nhật từ Bộ trưởng Bộ Y tế Kemal Memişoğlu, số người thiệt mạng sau đó đã tăng lên con số 17, sau khi một nạn nhân bị thương nặng không qua khỏi.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan nhấn mạnh các cuộc điều tra về vụ nổ đã lập tức được khởi động để làm rõ trách nhiệm. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mustafa Çiftçi và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Akın Gürlek xác nhận 4 công tố viên đã được phân công xử lý vụ án.

Truyền thông địa phương đưa tin cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 người có liên quan đến vụ việc.

Thành lập năm 1987, Habaş là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ với công suất 4,5 triệu tấn/năm.

Đại diện Đảng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ bức xúc cho biết đây đã là lần thứ ba có công nhân thiệt mạng tại nhà máy này chỉ trong vòng 3 tuần qua.

Trước đó vào ngày 21.10 một lao động tử vong do ngã từ độ cao 8m và một người khác thiệt mạng do lốp xe máy công trình phát nổ.