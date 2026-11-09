Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người thiệt mạng, 8 người mắc kẹt

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: KÊNH THỜI SỰ TRT HABER, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THỔ NHĨ KỲ

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông cáo của Văn phòng Thống đốc tỉnh Izmir cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa (giờ địa phương). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một cần cẩu trên cao bị tách rời, rơi xuống lò hồ quang điện trong quá trình đúc thép lỏng, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hỏa, y tế và tìm kiếm cứu nạn được huy động đến hiện trường, triển khai chữa cháy, làm mát và tìm kiếm những người mắc kẹt. Những người bị thương được sơ cứu tại hiện trường và được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Çiftçi cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai công tác cứu hộ và theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Vedat Işıkhan thông báo Cơ quan An sinh xã hội đã cử một thanh tra trưởng đến điều tra vụ việc. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.

Thị trưởng Izmir Cemil Tugay cho biết con số thương vong cuối cùng sẽ được xác định sau khi công tác thu dọn đống đổ nát hoàn tất.