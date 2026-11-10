Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ: 17 người thiệt mạng, Tổng thống Erdogan chỉ đạo điều tra

Vào khoảng 11h46 trưa ngày 9/11 theo giờ địa phương, một vụ nổ dữ dội kèm theo hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy sắt thép Habaş ở quận Aliağa, nằm cách thành phố cảng Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 60 km về phía bắc.

Vụ việc đã làm ít nhất 17 người tử vong và 13 người khác bị thương, trong đó có hai trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Vào thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 200 công nhân đang làm việc tại khu vực hiện trường thay vì 300 người như thường lệ do nhà máy đang tạm dừng sản xuất để thay thế lò hơi.

Theo Thống đốc tỉnh Izmir Süleyman Elban, vụ nổ xảy ra trong quá trình thay thế lò hơi khi một cần trục trên cao đổ sập vào lò nung công nghiệp cỡ lớn dùng trong quy trình đúc thép lỏng.

Cột khói khổng lồ bốc lên. Video: X/SprinterReport

Truy cứu trách nhiệm

Ngay sau thảm họa, các lực lượng cứu hộ và chữa cháy đã nhanh chóng triển khai cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo: "Mười sáu người đã thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi 13 người khác đang được điều trị y tế, hai người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch".

Con số tử vong sau đó được Bộ trưởng Bộ Y tế Kemal Memisoglu cập nhật lên 17 người sau khi một nạn nhân bị thương nặng không qua khỏi.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh các cuộc điều tra về vụ nổ đã được khởi động và "trách nhiệm thuộc về ai và có sự lơ là nào hay không, sẽ được làm rõ". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mustafa Ciftci và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Akin Gurlek xác nhận 4 công tố viên đã được phân công xử lý vụ án, đồng thời truyền thông địa phương đưa tin 5 người liên quan đã bị bắt giữ.

Bên trong nhà máy thời điểm xảy ra vụ nổ. Video: X/SprinterReport

Thảm kịch tại Habaş – tập đoàn tư nhân thành lập năm 1987 và là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ với công suất 4,5 triệu tấn/năm – đang làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ gay gắt về vấn đề an toàn lao động.

Đại diện Đảng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ bức xúc cho biết đây đã là "lần thứ ba có công nhân thiệt mạng" tại nhà máy này chỉ trong vòng 3 tuần qua. Trước đó, một lao động đã tử vong do ngã từ độ cao 8 mét vào ngày 21/10 và một người khác thiệt mạng khi lốp xe máy công trình phát nổ.

Theo thống kê của nhật báo Evrensel, ít nhất 11 công nhân đã bỏ mạng tại cơ sở này trong vòng một thập kỷ qua.

Vụ việc một lần nữa phơi bày thực trạng nhức nhối về tai nạn lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số liệu chính thức cho thấy quốc gia này ghi nhận 2.105 ca tử vong tại nơi làm việc trong năm 2025 (trong đó hơn 690 ca thuộc nhóm ngành công nghiệp). Tình trạng này tiếp tục kéo dài sang năm 2026 với ít nhất 1.279 lao động thiệt mạng chỉ trong 7 tháng đầu năm.