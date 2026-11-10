Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thiệt mạng

Ngày 9/11, một nhà máy luyện thép gần thành phố cảng Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, đã phát nổ, khiến 17 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi sẽ làm rõ liệu có xảy ra hành vi tắc trách hay không, đồng thời xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố trên truyền hình, sau khi công bố số người thiệt mạng ban đầu là 16. Sau đó, Bộ trưởng Y tế Kemal Memişoğlu xác nhận một trong hai nạn nhân bị thương nặng đã không qua khỏi, nâng tổng số người thiệt mạng lên 17.

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà máy luyện thép Habas Demir Çelik, thuộc quận Aliaga, cách thành phố Izmir khoảng 60 km về phía Bắc. Sau vụ nổ, một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở sản xuất này.

Theo hãng thông tấn tư nhân DHA của Thổ Nhĩ Kỳ, vụ nổ xảy ra sau khi một cần cẩu đổ sập vào lò luyện công nghiệp trong quá trình rót thép nóng chảy.

Trước đó, trong báo cáo ban đầu, Thống đốc tỉnh Izmir, Süleyman Elban, cho biết 10 công nhân đã thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gürlek thông báo trên mạng xã hội X rằng “các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai nhằm tiếp cận những công nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát”, đồng thời xác nhận cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo báo Evrensel của Thổ Nhĩ Kỳ, đây là vụ tai nạn lao động gây chết người thứ ba xảy ra tại doanh nghiệp này chỉ trong vòng 3 tuần. Trong số 11 công nhân thiệt mạng tại đây kể từ năm 2018, có 5 lao động làm việc theo hợp đồng thầu phụ và 2 thực tập sinh.

“Trong nhiều năm qua, các công nhân liên tục phản ánh tình trạng trì hoãn công tác bảo trì, kiểm tra và đại tu thiết bị nhằm tránh làm gián đoạn hoạt động sản xuất”, tờ Evrensel cho biết.

Những tuần gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn tại các mỏ than, trong đó có vụ việc khiến 5 người thiệt mạng tại khu vực Soma, miền Tây nước này, vào đầu tháng 10.