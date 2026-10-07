Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Theo Cơ quan điều tra, trước đây, Lưu Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho anh Đỗ Nguyên (SN 1983, trú phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh). Do tính chất công việc và sự tin tưởng, anh Nguyên đã giao cho Lưu Quốc Anh trực tiếp quản lý 2 chiếc ô tô tải ben mang BKS 36H-036.09 và 36H-036.53 để chở vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lưu Quốc Anh.

Đến tháng 4/2026, dù đã nghỉ làm tài xế, Lưu Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 2 phương tiện trên cho anh Nguyên. Tuy nhiên, trong thời gian này, do tham gia bài bạc, Lưu Quốc Anh phát sinh các khoản nợ gần 700 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản được giao quản lý.

Lợi dụng việc đang quản lý phương tiện, Lưu Quốc Anh đã tự ý đăng thông tin rao bán 2 chiếc xe tải ben trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2026, Lưu Quốc Anh đã bán 2 chiếc xe ben của anh Nguyên với tổng số tiền 785 triệu đồng. Sau khi có tiền, Lưu Quốc Anh sử dụng để trả nợ bài bạc và tiêu xài cá nhân.