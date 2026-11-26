Ngày 26-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phượng phải chấp hành là 22 năm tù.

Hai bị cáo Phượng (bên phải) và Khánh tại phiên tòa.

Với vai trò đồng phạm, giúp sức, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Khánh (1990, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2023 và 2024, do cần tiền trả nợ, Phượng liên tục đưa ra những thông tin gian dối về việc mua bán, đặt cọc đất đai, vay mượn tiền và đáo hạn ngân hàng để lừa đảo nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng để chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng cộng hơn 17,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Phượng chiếm đoạt của bà N.T.C.L. hơn 10,3 tỷ đồng; bà N.T.K.N. hơn 4,8 tỷ đồng; bà Đ.T.N.B. gần 1,3 tỷ đồng; ông T.V.T. 650 triệu đồng và bà N.T.T. 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Phượng sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà L., Phượng lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đưa cho bà L. giữ làm tin.

Đối với bị cáo Khánh, khi Phượng nhờ ký tên bên mua và giả chữ ký của chủ sở hữu thửa đất trong giấy đặt cọc chuyển nhượng thì Khánh đồng ý. Hành vi của Khánh đã giúp sức cho Phượng lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng của bị hại T.