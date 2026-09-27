Nổ mìn phá đá, bạt núi khắc phục sạt lở trên quốc lộ 24 qua Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng bởi mưa lũ cực đoan, một nửa nền đường đoạn tuyến dài 354m tại Km 76+800 – Km 77+154, thuộc xã Kon Plông bị trượt xuống vực, đe dọa an toàn lưu thông. Do địa chất khu vực không đảm bảo nên giải pháp khắc phục được đưa ra là điều chỉnh tim đường về phía bên phải tuyến hiện trạng.

Ngày 16/8, dự án điều chỉnh đoạn đường này được khởi công, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Để chỉnh tuyến đoạn này, cơ quan chuyên môn xác định buộc phải nổ mìn phá đá, bạt mái taluy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến.

Do nằm ở vị trí độc đạo trên tuyến quốc lộ 24, triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo tuyến thông suốt trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình đèo dốc hiểm trở, hạn hẹp công địa nên việc tăng tốc thi công gặp nhiều trở ngại.

Khởi công ngày 16/8, đến nay đã thực hiện được hơn 20% khối lượng theo hợp đồng. Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại công trường dự án vào những ngày cuối tháng 9 cho thấy, thời tiết mưa kéo dài nhưng nhà thầu vẫn huy động lượng lớn nhân lực, phương tiện và vật tư đến chân công trường để chia làm nhiều mũi thi công.

Theo chủ đầu tư, những tháng tới, khu vực phía Tây Quảng Ngãi qua cao điểm mùa mưa, đơn vị sẽ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục hạ cao trình nền đào, nổ mìn khi điều kiện cho phép và triển khai phần nền taluy âm, phấn đấu hoàn thành các hạng mục có liên quan trong năm 2026.

Trong khi đó, vị trí sạt lở taluy dương đoạn từ Km 111+980 - Km 112+300, thuộc địa phận xã Măng Đen được khởi công ngày 27/7, đến nay đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Đây là vị trí bị sạt taluy dương khiến lượng lớn đất đá tràn xuống và làm biến dạng nghiêm trọng nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến vào mùa mưa lũ vừa qua.

Theo thiết kế, tổng chiều dài vị trí khắc phục khoảng 320m. Trong đó, giải pháp là đào bỏ nền đường lún, trồi và phá bỏ tường chắn bê tông hư hỏng, bạt núi đào mái taluy sạt lở. Sau đó, thiết lập tường chắn rọ đá taluy dương kết hợp đóng cọc thép, thép giằng để giữ ổn định và bố trí tầng lọc, rãnh thoát nước ngầm, hoàn trả mặt đường nhựa, bố trí hệ thống ATGT.

Thời gian tới, tranh thủ thời tiết chuyển biến tốt, nhà thầu sẽ tập trung triển khai các hạng mục móng, mặt đường, rãnh dọc và an toàn giao thông, hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục sạt lở tại vị trí này trong năm 2026, trả lại cung đường êm thuận, đi lại an toàn cho người dân.

Video: Khắc phục hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên QL24. Thực hiện: Lê Danh

Hai dự án khắc phục sạt lở trên QL24 được phê duyệt cuối tháng 6/2026, với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, khởi công và hoàn thành trong năm 2026. Các dự án được triển khai nhằm mục tiêu khắc phục hư hỏng nền, mặt đường, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến huyết mạch nối Đông – Tây Quảng Ngãi. Đồng thời, tăng tính ổn định và bền vững cho công trình. QL24 hiện là trục giao thông Đông - Tây chủ lực, giữ vai trò kết nối chính giữa hai đô thị lớn nhất Quảng Ngãi. Tuyến dài khoảng 165km, địa hình chủ yếu là đèo dốc, quanh co. Trong đó, đoạn Km32 - Km 89+513 có nền, mặt đường nhỏ, chưa được nâng cấp, mở rộng và thường xuyên gặp điều kiện bất lợi về thời tiết nên việc di chuyển khó khăn, nguy hiểm và tốn nhiều thời gian, hay xảy ra tai nạn.