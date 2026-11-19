Gần trăm hộ dân tại Gia Lai sống trong cảnh bụi bặm, ô nhiễm và nứt nhà do nổ mìn từ các mỏ đá

Theo phản ánh của các hộ dân dọc tuyến đường Biên Cương, thuộc tổ dân phố Tân Hòa (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tình trạng các doanh nghiệp khai thác mỏ đá nổ mìn khai thác đá gây bụi kéo dài gần 20 năm qua.

Gần 20 năm qua, các hộ dân ngày ngày không chỉ chịu cảnh ô nhiễm, bụi bặm từ các mỏ đá, các phương tiện vận chuyển mà còn sống thấp thỏm khi tường nhà ngày một nứt nhiều hơn do địa chấn từ việc nổ mìn. Mặc dù đã có gửi đơn trình báo lên các cơ quan chức năng nhưng sự việc chưa được giải quyết.

Chỉ vào những vết nứt trên tường và mê nhà mới xây ở đường Biên Cương, anh Trần Minh Thi (38 tuổi) cho biết, hàng chục năm qua chuyện nổ mìn của các doanh nghiệp khai thác đá tại đây vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Nhà anh Thi hiện bị nứt nhiều chỗ do địa chấn, nguy hiểm nhất là nứt ở mê nhà.

Bà Phạm Thị Kim Hoa (69 tuổi) và ông Trần Minh Chơn (64 tuổi) cho biết, từ khi các mỏ đá hoạt động, cuộc sống của gia đình ông bà bị đảo lộn, nhà cửa, phương tiện và cây cối hoa màu xung quanh nhà chỗ nào cũng bám bụi. Trên bức tường nhà, các vết nứt mỗi ngày đều dài và to thêm.

Cùng nỗi bức xúc, ông Trần Văn Thái (53 tuổi) cho biết, mỗi lần nổ mìn, độ rung của địa chấn khiến cả nhà ông giật thót. Gia đình ông Thái cũng như gần trăm hộ dân tại đây mong muốn chính quyền địa phương xem xét và giải quyết tình trạng này nhanh chóng nhằm đảm bảo cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân.

Căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa khu dân cư của bà Nguyễn Thại Thanh Thể (53 tuổi) bị nứt trong tình trạng nặng nhất. Các vết nứt trên tường gần như tách tời nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng, nhất người bị tai biến nằm trên giường nhiều năm như bà Thể.

Tình trạng nổ mìn sinh ra các cột bụi cao hàng chục mét, luồng bụi đá lan tỏa rộng trong không khí gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Không riêng gì các mỏ đá gây bụi ô nhiễm không khí mà các công ty sản xuất gỗ tại đây thường xuyên thải ra môi trường những cột khói đen ngòm.

Đường Biên Cương (phường An Nhơn Nam) mới sửa chữa, nâng cấp đã đầy ổ trâu, ổ gà do hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng đi qua mỗi ngày.

Trước hoạt động nổ mìn khai thác đá tại địa bàn diễn ra hơn chục năm qua khiến khoảng 100 hộ bị ảnh hưởng với mức độ nặng, nhẹ khác nhau, ông Lê Hoài An, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam cho biết: “Hiện địa phương đã có báo cáo và nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về những bất cập nói trên, chúng tôi sẽ thông tin lại trong thời gian tới”.