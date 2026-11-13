Nỗ lực xóa lối đi tự mở, ngăn ngừa tai nạn đường sắt

Ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình đang tập trung rà soát, đề xuất phương án đầu tư đường gom, tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường gom

Để giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở, đường ngang không an toàn qua đường sắt, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (đường sắt Bắc - Nam) đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Nam cũ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 129,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Theo thiết kế, tuyến đường gom có bề mặt rộng 5,5m, tại khu vực đông dân cư, mặt đường rộng 3,5m. Dự án đồng thời xây dựng hàng rào cách ly, hệ thống thoát nước, cải tạo đường ngang và hoàn trả hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng. Khi hoàn thành (dự kiến quý II/2027), tuyến đường sẽ tạo kết nối giao thông thay thế, góp phần hình thành thêm hơn 5,1 km đường gom và xóa bỏ thêm 79 lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Những lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại xã Bình Mỹ, tuyến đường gom dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam có chiều dài hơn 3 km, đi qua nhiều khu vực đông dân cư với hơn 200 cá nhân, tổ chức ảnh hưởng. Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND xã Bình Mỹ tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, đồng thời tích cực phối hợp các đơn vị kiểm kê, kiểm đếm và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến thời điểm này, dự án hoàn thành thu hồi được 17.390 m2 đất, đạt 52,5%. Với phương châm mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công triển khai đến đó, đến nay tổng khối lượng thi công của dự án đạt hơn 20%.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam), để đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường gom, đơn vị đang tiếp tục phối hợp các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng vì hiện nay đang chậm so với tiến độ. Đơn vị đôn đốc nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư sẵn sàng thi công đối với những vị trí đã có mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường gom không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thay thế các lối đi tự mở, từng bước xóa bỏ điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở

Tại các đường ngang, lối mở qua đường sắt được cắm biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường gom dọc đường sắt, việc đóng đường ngang, xóa bỏ lối đi tự mở được các địa phương của tỉnh Ninh Bình xác định là giải pháp quan trọng bảo đảm an toàn chạy tàu và đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Cuối năm 2025, phường Hà Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đóng 3 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn phường gồm: Km49+300, Km50+705 và Km50+920. Đây là các lối đi do người dân thuộc các tổ dân phố Kiều Đan Thượng và Lão Cầu tự mở, tồn tại từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, trong đó đã từng xảy ra vụ tai nạn chết người. Năm 2026, 4/5 lối đi tự mở còn lại từ Km50+115 đến Km50+225 cũng đã được đóng, làm đường gom dân sinh và kết nối đi chung vào lối đi tự mở Km50+200.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, tổ dân phố số 3 đánh giá, việc mở đường gom và đóng các lối đi tự mở qua đường sắt góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, an toàn cho người dân sinh sống ven đường sắt.

Ông Trịnh Huy Cường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Nam cho biết, sau khi đóng các lối đi tự mở, phường Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không tự ý mở lối đi trái phép qua đường sắt, không lấn chiếm hành lang an toàn, không tập kết vật liệu, hàng hóa trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. Phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự công cộng trên địa bàn.

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có đường sắt chạy qua tích cực triển khai việc đóng đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt. Xã Bình Mỹ đã đóng 5 vị trí tự mở qua đường sắt đồng thời tổ chức hàn các lỗ thủng hộ lan, gia cố mặt đường gom đoạn nền đường đất nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông. Xã cắm biển “Chú ý tàu hỏa” và tổ chức cảnh giới tại một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông; rà soát, bổ sung gờ giảm tốc, sơn kẻ lại vạch sơn kẻ đường, cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới; bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trên tuyến đường địa phương quản lý trước khi vào lối đi tự mở qua đường sắt.

Năm 2026, phường Hà Nam có kế hoạch đóng 4/5 lối đi tự mở.

Tại phường Mỹ Lộc, trước đây, địa bàn có 19 lối đi qua đường sắt, đến nay chỉ còn 3 lối, trong đó có 2 lối đang được thuê người cảnh giới.

Ông Lã Thế Nghiệp, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Lộc cho biết, công tác rà soát, đóng các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn phường được triển khai quyết liệt. Cùng với đóng các lối đi không hợp pháp, phường phối hợp cơ quan quản lý đường sắt tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định, không tự ý mở lại lối đi đã đóng, không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Ninh Bình dài gần 100 km đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và chạy song song với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21, Quốc lộ 10. Toàn tuyến qua địa bàn tỉnh có 228 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, gồm 100 đường ngang hợp pháp và 128 lối đi tự mở. Ngành chức năng của tỉnh đang tập trung rà soát, đề xuất phương án đầu tư đường ngang, đường gom, đồng thời tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn và từng bước đóng, xóa các lối đi tự mở theo quy định.

Từ đóng các đường ngang không cần thiết, xây dựng đường gom, tổ chức lối đi thay thế đến tăng cường tuyên truyền, bảo vệ kết cấu hạ tầng, tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, từng bước xóa bỏ điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động chạy tàu.