Nỗ lực xây dựng xã, phường không ma túy

Nỗ lực xây dựng địa bàn xã sạch về ma túy

Với thành tích từ tháng 8/2025 đến nay trên địa bàn không phát sinh các tệ nạn, tội phạm liên quan đến ma túy nên xã Toàn Lưu là 1 trong số 19 xã, phường đã được UBND tỉnh Hà công nhận là địa bàn “không ma túy”. Để có được kết quả đó, theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Toàn Lưu, đó là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt, tiên phong là lực lượng Công an với những việc làm quyết liệt, đồng bộ các giải pháp.

Là địa bàn giáp ranh với các phường, xã trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, có 2 cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân đóng chân là Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà (Cục C10 – Bộ Công an) nên từ trước đến nay, Toàn Lưu luôn là khu vực khá nhạy cảm về ANTT, trong đó có tệ nạn sử dụng ma túy trái phép.

Công tác tuyên truyền đến tận người dân là một trong những biện pháp được chú trọng để xây dựng và giữ vững danh hiệu xã, phường sạch về ma túy.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, để đảm bảo giữ vững ANTT, nhất là xoá bỏ tệ nạn, tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an xã Toàn Lưu đã triển khai xây dựng mô hình “địa bàn không ma túy” với 3 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng tránh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy; giúp đỡ những người liên quan đến ma túy từ bỏ, tái hoà nhập cộng đồng.

Công an xã Toàn Lưu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để chung tay tố giác tội phạm, các hoạt động nghiệp vụ khác như tấn công không khoan nhượng với tội phạm ma túy, giúp đỡ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng… cũng được chú trọng để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện sau cai cũng được chú trọng, phát huy hiệu quả.

Nhờ những nỗ lực đó, từ hơn một năm nay, trên địa bàn những người nghiện đã được đưa đi cai, những trường hợp sau cai trở về địa phương được lực lượng Công an phối hợp với ban cán sự, mặt trận của thôn hỗ trợ để tái hoà nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện. Nhờ vậy, các đối tượng ma túy vãng lai từ nơi khác đến cũng không còn “đất sống”, nhờ vậy xã Toàn Lưu đã giữ vững danh hiệu “xã không ma túy” trong suốt thời gian qua.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn có 192 người nghiện ma túy, 7 người đang bỏ trốn và 4 người đang trong thời gian lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; 281 người sử dụng trái phép chất ma túy, 193 người quản lý sau cai nghiện ma túy và 8 đối tượng có biểu hiện “loạn thần, ngáo đá”.

Là xã biên giới trên đất liền giáp với nước bạn Lào duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận địa bàn không ma túy, trong những năm qua Công an xã Hương Bình cũng đã có rất nhiều nỗ lực để ngăn chặn “cái chết trắng” thâm nhập địa bàn. Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an xã Hương Bình chia sẻ, để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tình trạng thẩm lậu ma túy ở khu vực biên giới, Công an xã Hương Bình đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Hải (BĐBP Hà Tĩnh) chú trọng xây dựng thế trận bảo vệ an ninh từ cơ sở, gắn công tác quản lý, bảo vệ biên giới với kiểm soát các địa bàn trọng điểm.

Công an Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Xã không có tội phạm" tại xã Đức Đồng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an xã còn thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm lâm và quân sự tổ chức các đợt tuần tra chung kéo dài 2–3 ngày, tập trung kiểm soát đường biên giới, các đường mòn, lối mở và khu vực trọng yếu. Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, trong đó lấy “Gần dân nhất” làm trọng tâm để thường xuyên bám địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm để chủ động nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Loại bỏ “điểm nóng” ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư

Số liệu của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, đến đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 19 xã được công nhận là địa bàn “không ma túy”. Đến nay, Hà Tĩnh vẫn còn 50 xã, phường trọng điểm phức tạp về ma túy loại III và 2 tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy nội tỉnh là tuyến Quốc lộ 8A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn. Tại các địa phương trên toàn tỉnh, để kìm giảm tội phạm ma túy, tiến tới xây dựng xã, phường “sạch về ma túy”, lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, duy trì hoạt động của 675 tổ rà soát cộng đồng, 466 tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng 69 hòm thư tố giác tội phạm, 1 đường dây nóng của Công an tỉnh và 69 đường dây nóng của Công an cấp xã.

Cùng với đó, việc phối hợp đấu tranh, chặn bắt tội phạm trên các tuyến biên giới được chú trọng.

Nhiều mô hình phòng, chống ma túy hoạt động hiệu quả, thiết thực tiếp tục được xây dựng, nhân rộng như: “Câu lạc bộ Đồng cảm”, “Câu lạc bộ Tình thương, trách nhiệm”, “Điểm sáng vùng biên”, “Lá chắn”, “Đoàn xã nói không với ma túy”, “Hỗ trợ thanh niên có quá khứ liên quan đến ma túy vươn lên phát triển kinh tế”… đã được xây dựng, hỗ trợ và nhân rộng.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Zalo – Kết nối bình yên” trong phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền với tất cả Công an các đơn vị, địa phương có trang thông tin trên mạng xã hội. Nhiều đơn vị cơ sở đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống ma túy.

Lực lượng Công an trở thành lá chắn thép nơi tuyến biên giới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý nói riêng.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Do vậy, Công an các xã, phường phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy những mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh cũng đang phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống ma túy tại các xã biên giới, hướng tới xây dựng địa bàn biên giới, vùng biển không ma túy. Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có 4/23 xã, phường biên giới không có ma túy; tình trạng trồng cây thuốc phiện đã được xóa bỏ, tệ nạn ma túy từng bước được kiềm chế.

Công an xã biên giới Việt - Lào tăng cường phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn ma tuý thẩm lậu vào nội địa.

Địa phương này đang đặt ra mục tiêu tại các xã biên giới mỗi năm giảm 5% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, triệt xóa 100% đối tượng bán lẻ ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Đến năm 2030, tất cả 23 xã, phường biên giới tại Hà Tĩnh đều đạt tiêu chí “sạch về ma túy”, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới, từng bước hướng tới xây dựng địa bàn biên giới Hà Tĩnh sạch ma túy.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai công tác xây dựng “xã không ma tuý”, đặc biệt đối với các xã biên giới nhiệm vụ này phải thực hiện một cách chủ động, quyết liệt, thường xuyên và bền vững. Trong đó, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, nhất là Công an cấp xã, phường trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Đối với các địa phương còn ma túy, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, phân loại địa bàn, nhận diện nguy cơ để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Từ năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 629 kg và hơn 469.000 viên MTTH; 246kg cần sa; 208 bánh và 1kg heroin; 21kg thuốc phiện; 32,7kg cỏ Mỹ và 776 gói nước vui. Trong đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an nước bạn Lào đấu tranh 1 chuyên án chung, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 237kg ma túy và phối hợp đấu tranh, bắt giữ thành công 11 vụ việc, 21 đối tượng phạm tội về ma túy.