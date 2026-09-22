Nỗ lực xây dựng xã, phường không ma túy

Đoàn làm việc của HĐND thành phố giám sát về công tác xây dựng xã phường không ma túy tại Công an thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Ghi nhận từ cơ sở

Phường Điện Bàn Đông hiện có hơn 67.000 nhân khẩu và hơn 30.000 lao động tạm trú, tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cùng các tuyến giao thông liên vùng. Quy mô lao động tạm trú tương đương gần một nửa dân số thường trú cho thấy áp lực quản lý cư trú, di biến động nhân khẩu và phòng ngừa ma túy tại địa phương rất lớn.

Xác định xây dựng phường không ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, sau sắp xếp đơn vị dân cư, phường Điện Bàn Đông đang rà soát lại tiêu chí, lộ trình đối với 13 tổ dân phố. Địa phương tiếp tục củng cố, nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, “4 tự quản” và vận động mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” phòng, chống ma túy.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và trên nền tảng mạng xã hội. Chú trọng phòng ngừa trong nhóm lao động có tính chất di chuyển cao, Công an phường đã xét nghiệm nhanh ma túy đối với hơn 100 tài xế thuộc 4 doanh nghiệp và cho kết quả âm tính. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền cho gần 400 nhân viên một khu du lịch và hơn 50 nhân viên giao hàng. Việc sàng lọc có trọng tâm đã giúp kịp thời phát hiện những trường hợp cần quản lý, xử lý.

UBND phường Tam Kỳ tổ chức ký cam kết xây dựng phường không ma túy. Ảnh: T.CÔNG

Thực hiện quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, Công an phường Quảng Phú phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở duy trì tuần tra ban đêm tại các tuyến giáp ranh, ven biển, ven sông; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai. Trong 14 tổ dân phố của Quảng Phú, hiện có 5 tổ dân phố không có trường hợp dương tính với ma túy (đạt gần 36%). Phường đặt mục tiêu chuyển hóa 9 tổ dân phố còn lại, giữ vững kết quả tại 5 tổ dân phố đã đạt để hoàn thành mục tiêu 100% tổ dân phố không ma túy vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đó, phường Quảng Phú tổ chức 15 buổi tuyên truyền cho khoảng 4.000 học sinh, giáo viên, đoàn viên, thanh niên; triển khai mô hình “Cảm hóa, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy” gắn với tư vấn chính sách, rà soát nhu cầu sinh kế. Mới đây, địa phương đã đề xuất hỗ trợ một trường hợp sau cai nghiện vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nguy cơ tái nghiện.

Đồng bộ giải pháp toàn thành phố

Báo cáo tại cuộc làm việc mới đây của HĐND thành phố về xây dựng xã, phường không ma túy, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện toàn thành phố có 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy (tương đương hơn 40%). Thành phố đang đôn đốc các địa phương điều chỉnh lộ trình, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy trong năm 2028.

Dù ghi nhận nhiều kết quả tích cực, toàn thành phố vẫn còn 56 địa phương cần tiếp tục xây dựng, chuyển hóa địa bàn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xét nghiệm hơn 50.000 trường hợp, phát hiện gần 3.600 trường hợp dương tính với chất ma túy (hơn 7% số người được kiểm tra). Đáng chú ý, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an thành phố phát hiện, bắt giữ hơn 850 vụ với gần 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Khoảng 68% số vụ có yếu tố lợi dụng không gian mạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phát hiện dấu vết số và quản lý tài khoản nghi vấn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai nhận định, công tác phòng chống ma túy thời gian qua được triển khai đồng bộ. Nguồn lực được ưu tiên cho tuyên truyền, quản lý địa bàn, xét nghiệm, cai nghiện và quản lý sau cai, góp phần kiềm chế tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự.

Giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: T.CÔNG

Trong các cuộc giám sát về công tác xây dựng xã, phường không ma túy thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh ghi nhận quyết tâm của các địa phương và vai trò nòng cốt của Công an thành phố trong tham mưu, đấu tranh, rà soát, quản lý người liên quan đến ma túy. Đồng thời đề nghị công tác xây dựng xã, phường không ma túy thời gian tới tiếp tục được thực hiện gắn với nhiệm vụ chung của toàn thành phố và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, sau sáp nhập, địa bàn thành phố rộng, có tuyến biên giới dài, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Các địa phương cần nghiên cứu nhân rộng mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng trong phát hiện, tố giác tội phạm. Đối với thanh thiếu niên, gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, tuyên truyền, ngăn chặn ma túy xâm nhập. Đây là nền tảng để từng địa phương đạt tiêu chí, giữ vững kết quả và tiến tới xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy thực chất, bền vững.