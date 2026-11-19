Niềm vui từ những điều thiết thực

Đã hơn hai tháng kể từ ngày Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu chính thức đi vào hoạt động, sự háo hức của người dân xã đảo vẫn hiện hữu trong các câu chuyện về việc học hành của con trẻ. Từ năm học 2026-2027, học sinh nơi đây có thể bắt đầu hành trình học tập từ lớp 1 đến hết lớp 12 ngay trên mảnh đất này.

Với em Phạm Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 10A2, niềm vui ấy được cảm nhận từ những điều rất đỗi gần gũi. Đó là những phòng học nguyên mùi sơn mới, phòng âm nhạc, mỹ thuật và các phòng thực hành được trang bị hiện đại; là những giờ học có thêm thiết bị hỗ trợ, những hoạt động trải nghiệm mở ra nhiều điều mới mẻ.

Bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh xã Minh Châu có thể học từ lớp 1 đến hết lớp 12 ngay tại xã đảo. Ảnh: PV

Niềm vui của Huyền từng là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ học sinh xã Minh Châu. Bởi trước đây, nếu bậc tiểu học và THCS có thể học tại địa phương, thì khi bước vào THPT, các em phải vượt sông Hồng bằng đò, phà để sang địa bàn khác “học nhờ”. Mỗi chuyến đò đưa học sinh đến lớp lại mang theo nỗi thấp thỏm của cha mẹ, nhất là những ngày mưa bão, nước sông dâng cao, việc đi lại không bảo đảm an toàn.

Với những gia đình có con có sức khỏe đặc biệt, nỗi lo ấy càng lớn hơn. Bà Phương Thị Lý (người dân xã Minh Châu) có hai con mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh. Trước đây, nghĩ đến việc các con phải qua sông để học THPT, bà không khỏi lo lắng, thậm chí từng nghĩ chỉ cần con học hết THCS là đủ.

“Năm nay, xã đã có trường THPT nên tôi yên tâm cho các con tiếp tục học. Các thầy cô cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của các con; đồng thời tạo điều kiện và động viên các con theo kịp bạn bè”, bà Lý chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, sông Hồng vừa bồi đắp phù sa cho vùng đất này, vừa là ranh giới ngăn cách con đường đến với tri thức của nhiều thế hệ học sinh. Đã có những câu chuyện cha đưa con, mẹ đón con qua từng chuyến đò ngang để kịp giờ đến lớp. Biết bao mùa mưa lũ, những chuyến đò phải tạm dừng, những buổi học dở dang. Đó cũng là nỗi trăn trở kéo dài của các thế hệ lãnh đạo và người dân địa phương.

Bởi vậy, sự xuất hiện của ngôi trường liên cấp không đơn thuần là việc bổ sung một công trình giáo dục, mà còn mở ra cơ hội để trẻ em xã được tiếp cận bình đẳng hơn với các điều kiện học tập, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực ngoại thành và nội đô.

Hệ thống phòng học, phòng STEM, phòng công nghệ, phòng thực hành, thư viện và trang thiết bị giảng dạy được đầu tư đồng bộ. Ảnh: PV

Khát vọng xây dựng trường học hạnh phúc

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu là dấu ấn “quyết liệt” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự vào cuộc của thành phố, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành và nhân dân.

Được triển khai từ tháng 2-2026, chỉ sau chưa đầy 7 tháng, trường liên cấp đặc biệt này đã hoàn thành, chính thức đón học sinh vào ngày 5-9-2026.

Dự án có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 49 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 60 tỷ đồng. Khối nhà 5 tầng với tổng diện tích sàn 4.665m² được xây mới; các khối tiểu học, THCS cùng nhiều hạng mục được cải tạo, hoàn thiện.

Hệ thống phòng học, phòng STEM, phòng công nghệ, phòng thực hành, thư viện và trang thiết bị giảng dạy được đầu tư đồng bộ. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, không thua kém những trường trọng điểm ở khu vực nội thành. Đặc biệt, 76 học sinh lớp 10 trở thành khóa THPT đầu tiên được học tập ngay tại địa phương.

76 học sinh lớp 10 trở thành khóa THPT đầu tiên được học tập ngay tại địa phương. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, xây được ngôi trường đã khó, nhưng để ngôi trường thực sự phát huy hiệu quả, trở thành cái nôi ươm mầm tri thức, vun đắp những công dân tốt cho quê hương, đất nước còn là chặng đường dài hơn, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Minh Châu có thể còn là địa bàn khó của Thủ đô, nhưng nhất định không thể là vùng trũng về giáo dục, tri thức và khát vọng vươn lên.

Theo nhà giáo Đinh Anh Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu - người có 30 năm công tác trong ngành giáo dục, chia sẻ, những ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ mới tại ngôi trường liên cấp, bản thân thầy không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc tổ chức hoạt động của một cơ sở giáo dục có đủ ba cấp học trên địa bàn đặc thù đặt ra không ít yêu cầu mới. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, hoạt động dạy và học đến nay cơ bản đi vào nền nếp.

Điều Ban giám hiệu nhà trường trăn trở là làm sao để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, học sinh được khơi dậy niềm say mê khám phá, còn giáo viên tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc gieo chữ. Vì vậy, bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường từng bước mở rộng không gian phát triển năng lực và năng khiếu cho học sinh. Từ tháng 10-2026, các câu lạc bộ STEM, âm nhạc được thành lập, tạo cơ hội để các em thử sức với những lĩnh vực yêu thích, phát huy khả năng sáng tạo sau giờ học.

Ở môn ngoại ngữ, nhà trường cũng tìm cách rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tập với khu vực nội thành thông qua việc phối hợp với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường The Dewey Schools và một số trung tâm tiếng Anh, cung cấp tài khoản ôn luyện cho học sinh. Phòng học STEM đang dần được khai thác hiệu quả, các thiết bị hiện đại được đưa vào hoạt động dạy học hằng ngày.

Dẫu vậy, ngôi trường mới vẫn còn những bài toán cần giải quyết, đó là khó khăn về nhân lực, nhất là đội ngũ giáo viên THPT cơ hữu còn thiếu. Nhà trường đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện để bảo đảm chất lượng giáo dục lâu dài.

Cùng với đó, giống với bất kỳ trường học nào, mục tiêu lớn của Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu là nỗ lực để hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, nơi mỗi học sinh của xã đảo được quan tâm, có cơ hội phát huy năng lực; mỗi giáo viên có điều kiện cống hiến, đổi mới phương pháp dạy học…

“Trước hết, nhà trường sẽ chủ động khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Về lâu dài, nhà trường hướng tới xây dựng văn hóa học đường, kiến tạo một môi trường giáo dục bền vững, nơi mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui cho cả thầy và trò”, nhà giáo Đinh Anh Tú cho biết.