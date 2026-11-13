Nỗ lực xây dựng kho dữ liệu dùng chung

Thực tế hiện nay, dữ liệu được lưu trữ ở nhiều cơ quan, đơn vị nhưng chưa được kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả. Do đó, việc đầu tư hạ tầng, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh liên thông sẽ góp phần hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển chính quyền số.

Yêu cầu cấp thiết

Hiện nay, tỉnh duy trì kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành Trung ương thông qua các nền tảng: LGSP, VXP và AgentNode phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến thời điểm này, tỉnh đã đăng ký sử dụng 12 dịch vụ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Cùng với đó, hoàn thành triển khai tích hợp, kiểm thử 12 dịch vụ dữ liệu (API) phục vụ khai thác dịch vụ dữ liệu phân tích tình hình dân cư, truy vấn dữ liệu trên môi trường kiểm thử, hoàn thành các nội dung kết nối, tích hợp theo yêu cầu; đăng ký nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Dữ liệu quốc gia đối với 19 hệ thống, cơ sở dữ liệu của địa phương.

Cập nhật dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Tính đến hết tháng 9, tỉnh hoàn thành rà soát, thống kê hơn 515.000 thửa đất bảo đảm tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”; dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được xác thực đạt 99,84%; đồng bộ 31.562 cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (đạt 99,3%); dữ liệu bảo trợ xã hội được làm sạch đạt 91%; 218.852 bản ghi bằng tốt nghiệp THPT được cập nhật lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã hoàn thành rà soát, làm sạch 30.532 dữ liệu kết hôn sai lệch, đạt 100% chỉ tiêu... Tỉnh đã triển khai và đưa vào sử dụng giai đoạn đầu cổng dữ liệu mở, cung cấp thông tin chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tra cứu và khai thác thông tin của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường khai thác dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dữ liệu của các sở, ban, ngành trong tỉnh đang được quản lý trên nhiều hệ thống riêng, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác liên thông vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng một số thông tin phải nhập lại nhiều lần ở các hệ thống khác nhau, khó khai thác dữ liệu liên ngành. Trong khi đó, yêu cầu quản lý nhà nước đòi hỏi thông tin phải được cập nhật kịp thời, chính xác và có khả năng chia sẻ giữa các cấp, ngành. Vì vậy, xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất, hình thành các nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung là yêu cầu cấp thiết.

Từng bước xây dựng kho dữ liệu dùng chung

Theo ông Đào Xuân Kỳ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tình trạng dữ liệu phân tán tại các sở, ban, ngành đang đặt ra yêu cầu cần tổ chức lại hoạt động quản lý, tích hợp và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số của tỉnh. Do đó, tỉnh xác định xây dựng kho dữ liệu dùng chung gắn với đầu tư tập trung hạ tầng trung tâm là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư riêng lẻ, thiếu đồng bộ. Việc triển khai cần bảo đảm sự thống nhất về cấu trúc dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế chia sẻ, tạo điều kiện cho các cơ quan trao đổi, liên thông, khai thác thông tin phục vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Cài đặt tiện ích số cho người dân.

Kho dữ liệu dùng chung được xác định là nền tảng cung cấp dữ liệu cho Cổng dữ liệu mở của tỉnh. Cổng sẽ khai thác dữ liệu trực tiếp từ kho, thay vì tiếp nhận từ các nguồn riêng lẻ như hiện nay. Cơ chế này hướng tới nâng cao tính thống nhất, khả năng cập nhật và hiệu quả quản lý dữ liệu. Việc công bố, khai thác dữ liệu mở được thực hiện trên cơ sở phân loại dữ liệu, xác định phạm vi chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin. Nguồn dữ liệu tích hợp cũng phục vụ hoạt động của Trung tâm IOC tỉnh, tạo cơ sở tổng hợp, phân tích và hiển thị thông tin từ nhiều ngành, lĩnh vực. Đối với các nguồn dữ liệu đáp ứng yêu cầu kết nối và cập nhật, Trung tâm IOC tỉnh có thể cung cấp thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi tình hình, phát hiện những vấn đề cần xử lý và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu. "Việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung tại địa phương đồng thời là bước chuẩn bị cho lộ trình kết nối, dịch chuyển hạ tầng và dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong năm 2027 và các năm tiếp theo. Quá trình triển khai cần được thực hiện theo định hướng chung của quốc gia, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và điều kiện vận hành; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; duy trì tính liên tục của các hệ thống thông tin và bảo đảm kết nối, khai thác dữ liệu thông suốt", ông Đào Xuân Kỳ nhấn mạnh.

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ mang tính nền tảng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Khi các hệ thống riêng lẻ từng bước được kết nối, tích hợp, Khánh Hòa sẽ khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy xây dựng chính quyền số.

MÃ PHƯƠNG