Nỗ lực xây dựng chính quyền số

Đưa tiện ích số đến gần người dân

Những ngày này, tại các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Đồng Sơn, các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và sử dụng các tiện ích số, như: Công dân số tỉnh Quảng Trị (QUANGTRI-S), tích hợp thông tin an sinh xã hội (ASXH), Sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” của phường được triển khai từ ngày 31/7-30/11/2026.

Ông Nguyễn Văn Thái, ở tổ dân phố Mỹ Cương, phường Đồng Sơn, cho biết: “ Trước đây, tôi chưa biết cách sử dụng các tiện ích trên VNeID. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi đã biết cách cài đặt, kích hoạt tài khoản và thực hiện các thao tác trên điện thoại. Giờ đây, việc tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức. Người dân chúng tôi cũng yên tâm hơn khi được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số ngay tại nhà”.

Các tổ chức chính trị-xã hội đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số - Ảnh: B.N

Để các tiện ích số phát huy hiệu quả, bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, phường Đồng Sơn chú trọng rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin dân cư. Trung tá Đặng Văn Minh, Công an phường Đồng Sơn, cho biết: “Công an phường phối hợp với các tổ dân phố kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thông tin, kịp thời bổ sung những dữ liệu còn thiếu, điều chỉnh các trường hợp chưa chính xác. Bởi khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, các ứng dụng số mới có thể vận hành hiệu quả. Ngoài ra, việc hướng dẫn người dân cách sử dụng các tiện ích để tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính sẽ góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong cuộc sống hằng ngày”.

Song song với hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, phường Đồng Sơn cũng đang tập trung rà soát, số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Đảng. Phường phấn đấu làm sạch, đối soát và đồng bộ ít nhất 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, phục vụ vận hành Sổ tay đảng viên điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý. Quá trình rà soát, chuẩn hóa được thực hiện chặt chẽ, chú trọng tính chính xác, thống nhất và an toàn của dữ liệu.

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) phường Đồng Sơn, từ ngày 28/10-4/11/2026, Trung tâm Hành chính công phường tiếp nhận gần 7.500 hồ sơ, trong đó 99,87% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết đều đạt 100%. Đáng chú ý, tỉ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 82,6%, vượt chỉ tiêu năm.

Tuy nhiên, việc tích hợp tài khoản ASXH vẫn còn thấp. Hiện phường đang tập trung rà soát, đối soát, bổ sung và điều chỉnh thông tin còn thiếu hoặc sai lệch, phấn đấu nâng tỉ lệ tích hợp tài khoản ASXH lên ít nhất 95% trước ngày 15/11 và hoàn thành 100% trước ngày 1/12/2026.

Cùng với việc tháo gỡ những hạn chế trong quá trình triển khai, phường Đồng Sơn chú trọng bố trí và giải ngân nguồn vốn phục vụ phát triển KHCN, ĐMST, CĐS. Năm 2026, tổng vốn thực hiện hơn 2,1 tỉ đồng. Đến ngày 4/11, địa phương đã giải ngân hơn 1,96 tỉ đồng, đạt 93,22% kế hoạch. Kết quả giải ngân này góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn Đoàn Hồng Quân cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục tập trung xử lý những nội dung còn chậm, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến dữ liệu số. Trách nhiệm thực hiện được phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn với công tác kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện. Trong đó, ưu tiên nâng tỉ lệ tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai, đồng thời duy trì chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Bên cạnh đó, phường sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân.