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Ngành thép đang được xem là một trong những lĩnh vực phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Theo các thống kê quốc tế, mỗi tấn thép sản xuất bằng công nghệ lò cao truyền thống có thể phát thải từ 1,8 đến 2 tấn CO2. Với sản lượng thép toàn cầu hơn 1,8 tỷ tấn mỗi năm, ngành thép hiện đóng góp khoảng 7-9% tổng lượng phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở thành thách thức toàn cầu, yêu cầu xanh hóa ngành thép không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp dụng đầy đủ Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), buộc các sản phẩm thép nhập khẩu phải chịu chi phí carbon tương đương với các nhà sản xuất trong khối.

Theo định hướng phát triển ngành thép của Việt Nam cũng đã đặt yêu cầu giảm phát thải bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về quy mô và sản lượng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, sản xuất thép thô đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7 - 8%/năm, sản lượng khoảng 25 - 26 triệu tấn/năm. Thép thành phẩm dự kiến tăng trưởng từ 5,5 - 6,5%/năm, đạt sản lượng khoảng 32 - 33 triệu tấn. Mức tiêu thụ thép bình quân đạt 270 - 280 kg/người/năm. Sản phẩm thép trong nước cơ bản đáp ứng khoảng 80 - 85% nhu cầu sử dụng trong nước và từng bước gia tăng tỷ trọng xuất khẩu.

Chiến lược đề ra định hướng chung tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế, có nhu cầu sử dụng cao hiện tại trong nước chưa sản xuất được; chú trọng đầu tư vào các dự án sản xuất thép công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất thép xanh, thép hợp kim, thép cho ngành chế tạo, các sản phẩm có năng lực cạnh tranh cao, có đủ khả năng tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời tăng nhanh hàm lượng khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu cụ thể đối với việc phát triển các doanh nghiệp ngành thép theo hướng hiện đại, bền vững, sử dụng công nghệ mới; thiết bị máy móc hiện đại, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm; giảm phát thải khí nhà kính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Uu tiên phát triển các dự án thép tập trung, quy mô lớn gần các khu vực ven biển có cảng nước sâu, đồng thời rà soát đảm bảo các cơ sở sản xuất nhỏ đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và môi trường với lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Trong bức tranh chung của ngành thép tại Việt Nam, Thép Miền Nam đang được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành thép Việt Nam trong hành trình chuyển đổi xanh.

Điểm nổi bật của doanh nghiệp là việc sớm lựa chọn công nghệ lò điện hồ quang (EAF) để sản xuất thép. Đây là công nghệ có khả năng giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với phương pháp lò cao truyền thống, đặc biệt khi sử dụng thép phế liệu làm nguyên liệu đầu vào. Việc ứng dụng công nghệ EAF từ sớm đã giúp Thép Miền Nam tạo nền tảng thuận lợi trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Song song với đầu tư công nghệ, Công ty cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản lý hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ hoạt động sản xuất được vận hành theo các hệ thống ISO 9001 về quản lý chất lượng và ISO 14001 về quản lý môi trường. Doanh nghiệp đồng thời triển khai tiêu chuẩn ISO 50001:2018 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng, giảm chi phí sản xuất và hạn chế phát thải.

Một trong những điểm sáng khác là việc phát huy văn hóa sáng kiến trong toàn doanh nghiệp. Riêng năm 2025, Công ty có 18 sáng kiến và đề tài được công nhận, với tổng giá trị khen thưởng hơn 211 triệu đồng. Nhiều sáng kiến tập trung vào tối ưu hóa tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu suất thiết bị và giảm chi phí vận hành, góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải.

Bên cạnh đó, Thép Miền Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng. Các giải pháp ERP, IoT và phân tích dữ liệu được ứng dụng nhằm giám sát vận hành theo thời gian thực, phát hiện kịp thời các điểm lãng phí năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Những nỗ lực này đã góp phần giúp sản phẩm thép xây dựng Thép Miền Nam được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, Thép Miền Nam tiếp tục tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như đầu tư công nghệ gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu...