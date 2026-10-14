Nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình

So với kỳ đại hội cách đây 3 năm, lực lượng VĐV Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 chưa bằng một nửa (21 so với 48). Phần lớn VĐV Việt Nam tham dự Đại hội năm nay đã lớn tuổi, một số chưa đạt thể trạng tốt nhất. Đơn cử ở môn cử tạ, dù đã bước sang tuổi 42 và tái phát chấn thương, Lê Văn Công vẫn được kỳ vọng giành huy chương vàng. Ở hạng 49kg nam, Lê Văn Công được dự báo sẽ gặp không ít thách thức trước các đối thủ đến từ Indonesia, Trung Quốc và Kazakhstan. Anh khiêm tốn, nói: “Tôi đặt mục tiêu trước tiên là chiến thắng chính bản thân mình. Nếu có thể vượt ngưỡng, đạt trạng thái tốt trong ngày thi đấu, tôi mới có cơ hội cạnh tranh huy chương”.

Ở tuổi 36, kình ngư Vi Thị Hằng tiếp tục chuẩn bị cho Asian Para Games 5 với mục tiêu cải thiện thành tích ở các nội dung 100m tự do, 50m bơi bướm và 50m tự do, sau kết quả giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở Asian Para Games 4. Dù vậy, mục tiêu trên của Vi Thị Hằng trở nên khó khăn, bởi quá trình tập luyện chuẩn bị cho Đại hội của chị có thời điểm bị gián đoạn và tuổi tác đã cao.

Ông Nguyễn Trọng Hổ động viên các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam trước ngày tranh tài Asian Para Games 5. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Theo Ủy ban Paralympic Việt Nam, 3 đội tuyển điền kinh, bơi và cử tạ NKT Việt Nam đã tập huấn từ đầu năm 2026, tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn. Dù vậy, bài toán lực lượng vẫn đáng lo ngại khi nhiều VĐV chủ lực đã ở độ tuổi 40-50, trong khi nguồn kế cận còn hạn chế.

Khó khăn chưa dừng lại bởi theo ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, công tác di chuyển tại Asian Para Games 5 mang đến nhiều thách thức. Ngoại trừ đội tuyển bơi NKT Việt Nam lưu trú ở khách sạn gần sân bay, các đội còn lại phải di chuyển khoảng 1 đến 1,5 giờ bằng ô tô. Quãng đường từ trung tâm điều hành của đoàn đến địa điểm thi đấu các môn cũng mất hơn một giờ di chuyển. Việc các đội tuyển lưu trú phân tán, khoảng cách di chuyển xa khiến công tác điều hành và bố trí lịch trình cần được tính toán kỹ lưỡng.

Có mặt trực tiếp động viên tinh thần các VĐV trong ngày 13-10, ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 cho biết, mỗi VĐV có mặt tại Đại hội đều đã trải qua quá trình tập luyện, phấn đấu bền bỉ. "Bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng là các tuyển thủ giữ vững niềm tin, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Đến với đấu trường khắc nghiệt này, toàn đoàn cần nỗ lực hết mình, đoàn kết, đồng lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.