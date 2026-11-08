Nỗ lực vì cuộc sống bình yên của Nhân dân

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy, mỗi địa bàn có những khó khăn, thách thức riêng, nhưng ở đâu cũng cần sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Từ công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn đến những cuộc đấu tranh trực diện với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang ngày đêm nỗ lực, góp sức xây dựng những địa bàn không ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Sau hợp nhất, xã Tằng Loỏng có địa bàn rộng, tập trung nhiều doanh nghiệp, thu hút số lượng lớn người lao động từ các địa phương khác đến làm việc, tạm trú. Mật độ dân cư cao, nhiều khu nhà trọ và cơ sở kinh doanh dịch vụ đan xen khiến địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, Trung tá Đặng Ngọc Ánh - Trưởng Công an xã Tằng Loỏng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trung tá Đặng Ngọc Ánh - Trưởng Công an xã Tằng Loỏng quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, anh tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an xã triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm.

Bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 51/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng "xã, phường không ma túy", cùng các kế hoạch của UBND tỉnh, Công an tỉnh về xây dựng “xã, phường không ma túy”, Công an xã Tằng Loỏng đã ban hành Kế hoạch cụ thể, chỉ tiết, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Đặng Ngọc Ánh, Công an xã đã tổ chức xét nghiệm ma túy đối với 629 trường hợp; phát hiện, bắt giữ 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển cơ quan chức năng khởi tố theo quy định; đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Không chỉ quyết liệt đấu tranh với tội phạm, Công an xã còn chú trọng công tác phòng ngừa, lấy người dân làm trung tâm. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Đến nay, 100% hộ gia đình tại 16/16 thôn ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật về ma túy; 100% tổ dân phố, thôn, bản, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy. Đáng chú ý, trên địa bàn xã hiện không có người nghiện ma túy, không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ thực tiễn ở xã Tằng Loỏng cho thấy, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung tay của Nhân dân, vai trò nòng cốt của người đứng đầu, sự chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm của cơ quan Công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trung tá Đặng Ngọc Ánh thông tin đến cán bộ, đảng viên và người dân về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng xã không ma túy.

Nếu ở Tằng Loỏng, công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn được chú trọng từ sớm, từ xa thì tại phường Lào Cai, cuộc chiến với ma túy còn đòi hỏi bản lĩnh, sự mưu trí và tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, anh Trần Đức Thế được điều động về công tác tại tỉnh Lào Cai.

Với 11 năm gắn bó với ngành công an, Thượng úy Trần Đức Thế hiện công tác tại Công an phường Lào Cai vẫn ngày ngày cùng đồng đội bám địa bàn, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Phường Lào Cai là đô thị vùng biên duy nhất của tỉnh, có trên 18 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); dân số trên 76.000 người, với 46 tổ dân phố. Sau sáp nhập, địa bàn bao gồm cả khu vực thành thị và nông thôn, không gian quản lý rộng, địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn có sự chênh lệch. Đây cũng là những yếu tố đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm ma túy.

Thượng úy Trần Đức Thế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” cùng các kế hoạch của UBND tỉnh và Công an tỉnh, Thượng úy Trần Đức Thế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với đồng đội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Từ đầu năm đến nay, anh đã trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ 8 vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là vụ việc xảy ra ngày 9/4/2026. Khi đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Thượng úy Trần Đức Thế cùng tổ công tác phát hiện, bắt giữ Phàng Seo Hòa (sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Nậm Sò, phường Lào Cai) và Hoàng Seo Sùng (sinh năm 1993, trú tại thôn Sấn Bản, xã Mường Khương) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng công an xác định Sùng Seo Dính (sinh năm 1971, trú tại thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu) là đối tượng cung cấp ma túy. Nơi ở của đối tượng nằm biệt lập giữa lưng chừng đồi, địa hình hiểm trở, chỉ có một lối đi độc đạo. Đây là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chống trả lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, tổ công tác xây dựng phương án bắt giữ chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai, bắt giữ thành công Sùng Seo Dính, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tang vật thu giữ gồm 5.710 viên ma túy hồng phiến, 1 khẩu súng kíp đã lên sẵn đạn, 1 khẩu súng hơi, 1 chai nhựa chứa đạn bi, 1 chai nhựa chứa thuốc súng cùng nhiều đồ vật liên quan.

Những vụ án được phát hiện, đấu tranh và triệt phá thành công, trong đó có sự tham gia của Thượng úy Trần Đức Thế đã góp phần kiềm chế tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Lào Cai không ma túy.

Thượng úy Trần Đức Thế phát biểu tại một hội nghị do Công an phường Lào Cai tổ chức.

Đằng sau mỗi chuyên án thành công là những hiểm nguy mà người chiến sĩ công an phải đối mặt. Không ít đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng. Có trường hợp đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối, khiến quá trình truy bắt càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thế nhưng, với tinh thần quả cảm, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, Thượng úy Trần Đức Thế luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về công việc, anh cho biết: “Sau mỗi chuyên án ma túy được đấu tranh, triệt phá thành công, cảm xúc của tôi không chỉ là niềm vui, niềm tự hào về kết quả đạt được mà còn là sự nhẹ nhõm sau những ngày tháng căng thẳng, những đêm dài không ngủ và những thời khắc đối diện với hiểm nguy. Với tôi, cuộc sống bình yên của Nhân dân chính là niềm vui lớn nhất”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh đang góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho từng thôn, bản, tổ dân phố, hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã, phường của tỉnh Lào Cai không ma túy.