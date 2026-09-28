Nỗ lực triển khai VNeID, đưa tiện ích đến với người dân ở vùng cao

Không chỉ tuyên truyền, hướng dẫn tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã còn trực tiếp xuống từng thôn, bản làng, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) mức 2, tích hợp thông tin và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID; qua đó từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống thực tế của người dân theo hướng thiết thực, thuận tiện hơn, nhất là khi xã vùng cao này có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là người dân tộc Hre sinh sống…

Giúp người dân giảm bớt sự phụ thuộc vào giấy tờ và đi lại…

Thượng tá Trần Hồng Thái, Trưởng Công an xã Ba Tơ cho biết, với nhiều người dân ở các thôn, bản làng thuộc xã Ba Tơ, việc tiếp cận các tiện ích số vẫn còn gặp không ít khó khăn. Không có điện thoại phù hợp, chưa có sim chính chủ, người dân ở địa bàn khó khăn trong việc đi lại chưa có điều kiện đến cơ quan Công an để làm thủ tục, người chưa thành thạo về công nghệ nhất là những người cao tuổi… là những rào cản khiến một bộ phận người dân chưa thể sử dụng các tiện ích của ĐDĐT.

Anh Phạm Văn Thinh được CBCS Công an xã Ba Tơ hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Niềm vui của chị Phạm Thị Sôn sau khi được CBCS Công an xã Ba Tơ tích hợp những thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID trong điện thoại cá nhân.

Các tiện ích số được CBCS Công an xã Ba Tơ mang đến từng hộ gia đình, từng người dân và người cao tuổi, ốm đau và các cháu từ 6 tuổi trở lên.

“Với nhiều người dân nơi đây, những thao tác như quét mã QR, đăng nhập ứng dụng VNeID hay thực hiện các thủ tục trực tuyến vẫn còn khá xa lạ. Khoảng cách địa lý, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế khiến việc sử dụng các tiện ích số gặp không ít khó khăn”, Thượng tá Trần Hồng Thái chia sẻ thêm.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, tại các buổi tiếp xúc, tuyên truyền CBCS Công an xã đã thao tác, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với trình độ và điều kiện tiếp cận công nghệ cho bà con. Những buổi hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, tích hợp giấy tờ và sử dụng các tiện ích trên VNeID tại các thôn, bản được Công an xã duy trì thường xuyên. Qua đó, từng bước giúp người dân làm quen, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Chị Phạm Thị Sôn, trú tại thôn Ba Trung, cho biết trước đây gia đình chị không có ai sử dụng điện thoại thông minh, bản thân chị lại hay đi làm rẫy thuê nên chưa đến cơ quan Công an để làm ĐDĐT. Nay được CBCS Công an xã hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể từng bước, chị đã làm được và thao tác thuần thục trên ứng dụng VNeID. “Có tài khoản rồi, tôi thấy việc thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn và cũng am hiểu nhiều hơn về những lợi ích của chuyển đổi số”, trong tâm trạng phấn khởi, chị Sôn bộc bạch.

Anh Phạm Văn Thinh, cũng ở thôn Ba Trung, khẳng định, qua công tác tuyên truyền của Công an xã, sẽ tích cực tuyên truyền lại cho bà con trong thôn hiểu rõ hơn về chủ trương chuyển đổi số và những tiện ích từ ứng dụng VNeID mang lại để tích cực hợp tác với lực lượng chức năng trong việc thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2.

Bên cạnh việc xây dựng các nền tảng số, lực lượng Công an xã Ba Tơ luôn chú trọng việc hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ từng bước đối với những người dân chưa thành thạo công nghệ, người cao tuổi hoặc người chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ số.

Theo Trung tá Phạm Văn Sơn, Phó Trưởng Công an xã, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (CSKV), từ việc chia sẻ, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi mọi người dân đều có khả năng tiếp cận và sử dụng thuần thục. “Từ những người chưa từng sử dụng tài khoản ĐDĐT, giờ đây đa số người dân trên địa bàn xã đã có thể tiếp cận các tiện ích số được tích hợp, giảm bớt sự phụ thuộc vào giấy tờ và những lần đi lại trực tiếp để làm thủ tục tại các cơ quan chức năng”, Trung tá Phạm Văn Sơn khẳng định.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số

Một trong những tiện ích rõ nét của chuyển đổi số trên địa bàn xã Ba Tơ trong thời gian qua là đã giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuận tiện và hiệu quả hơn, hạn chế việc phải kê khai và đi lại nhiều lần, giúp ích rất nhiều cho cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời cho người dân.

Hay trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người dân có thể sử dụng tài khoản ĐDĐT để truy cập, thực hiện thủ tục trên môi trường trực tuyến; quy trình được công khai, minh bạch, người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ ngay trên thiết bị cá nhân của mình…

Trung tá Phạm Văn Sơn cho biết, tính đến trung tuần tháng 9 này, trên địa bàn xã Ba Tơ đã có 10.457/11.160 tổng số dân từ 6 tuổi trở lên (đạt 94%) được triển khai ứng dụng VNeID, 10/10 thôn (100%) trên địa bàn xã được CBCS xuống trực tiếp triển khai, hỗ trợ thực hiện ứng dụng VNeID. Những kết quả bước đầu trên đây của Công an xã Ba Tơ đã thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” và “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” của toàn lực lượng CAND hiện nay, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo ông Đinh Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ, việc đưa tiện ích số đến với người dân xã vùng cao Ba Tơ cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của lực lượng Công an cấp xã trong tiến trình chuyển đổi số. “Từ những công việc cụ thể, thiết thực như hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản, tích hợp thông tin và sử dụng các ứng dụng, CBCS Công an xã đã góp phần đưa chủ trương chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống người dân; tạo điều kiện để người dân, nhất là đồng bào DTTS, tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công và tiện ích hiện đại, góp phần giải quyết có hiệu quả việc quản lý nhà nước liên quan đến các TTHC của chính quyền địa phương trong thời gian qua”, ông Đinh Trọng Thành khẳng định.

Các tiện ích số được CBCS Công an xã Ba Tơ mang đến từng hộ gia đình, từng người dân và người cao tuổi, ốm đau và các cháu từ 6 tuổi trở lên.

CBCS Công an xã Ba Tơ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2, hướng dẫn tích hợp và sử dụng các tiện ích số trên ứng dụng VNeID tại thôn Ba Trung.

Thực tế qua việc triển khai sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID trên địa bàn xã Ba Tơ trong thời gian qua cho thấy, xây dựng nền tảng số chỉ là bước đầu, để người dân thực sự hưởng lợi, yếu tố quyết định vẫn là khả năng tiếp cận và sử dụng. “Bởi vậy, cùng với số hoá TTHC, thời gian tới Công an xã Ba Tơ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDĐT, phấn đấu đến 30/9 đạt trên 95% và sẽ đạt 100% trong năm 2026, việc chuyển đổi số trên địa bàn xã, đạt và vượt chỉ tiêu do Giám đốc Công an tỉnh giao”, Thượng tá Trần Hồng Thái khẳng định.

Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành) khoảng 45 km về phía Nam, từ 01/7/2025, xã Ba Tơ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Ba Tơ và các xã Ba Cung, Ba Bích thuộc huyện Ba Tơ (trước đây). Xã có diện tích 120,91 km², dân số trên 12 nghìn người, xã có 10 thôn, đồng bào dân tộc H'rê chiếm khoảng 63,80%, dân tộc Kinh chiếm 35,86%, còn lại là các dân tộc khác.