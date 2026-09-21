Nỗ lực triển khai bệnh án điện tử trên cả nước

Các cơ sở y tế nỗ lực xây dựng và triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: L.Q

Theo Bộ Y tế, chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Hiện 99,5% cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc duy trì kết nối với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện và 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Thanh toán không dùng tiền mặt cũng được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh với nhiều hình thức như chuyển khoản, quét mã QR, ví điện tử hoặc thẻ kết nối ngân hàng. Bộ Y tế đã nâng cấp, hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và kết nối với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia ở mức cơ bản.

Việc triển khai bệnh án điện tử giúp giảm giấy tờ cho người bệnh, đồng thời lưu trữ có hệ thống thông tin về lịch sử khám, chữa bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm và các chỉ định cận lâm sàng. Khi kết hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu sức khỏe của người dân có thể được quản lý liên tục, hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh, hạn chế xét nghiệm không cần thiết và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Bệnh án điện tử cũng góp phần minh bạch các khoản chi phí khám, chữa bệnh như thuốc, vật tư tiêu hao, tiền giường và dịch vụ cận lâm sàng; đồng thời hỗ trợ quản lý chi phí bảo hiểm y tế và bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử trong năm 2026. Song song đó, ngành y tế triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, hướng tới làm sạch, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu sức khỏe trên toàn quốc, phục vụ chăm sóc sức khỏe, dự báo dịch bệnh và hoạch định chính sách y tế.