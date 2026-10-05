Nỗ lực tìm thêm được hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 5/10, các lực lượng của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Thời tiết mưa nhiều mấy ngày qua đã gây khá nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ trong ngày 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ...

Kết quả trong ngày 5/10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 5/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ...

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 307 bộ có di vật. Cụ thể: 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).