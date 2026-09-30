Nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận tạm thời về Hormuz giữa Mỹ và Iran

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nhà đàm phán dự kiến sớm chuyển cho Iran dự thảo sửa đổi mới nhất, trong đó Tehran bảo đảm tự do lưu thông qua Hormuz, đổi lại Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Hai bên cũng thảo luận khả năng Mỹ khôi phục cơ chế miễn trừ cho phép Iran xuất khẩu dầu, tạo điều kiện để Tehran tiếp cận một phần tài sản bị phong tỏa và giải quyết vấn đề hạt nhân, trong đó có khả năng cho phép thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 29/9 xác nhận các cuộc tiếp xúc nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran vẫn đang diễn ra. Người phát ngôn Majed Al Ansari cho biết, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa hai bên, hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trong khi nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và thực thể bị cáo buộc tham gia mua vũ khí và linh kiện cho Bộ Quốc phòng và lực lượng hậu cần quân đội Iran, trong đó có các chương trình tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV).