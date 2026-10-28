Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 28/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu khi đang hành nghề trên biển đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm. Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ chừng 2 hải lý.

Tại thời điểm bị chìm, trên thuyền có 5 ngư dân. 3 ngư dân may mắn được ứng cứu kịp thời, 2 người vẫn đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Theo đó, danh tính 2 ngư dân mất tích được xác định là ông N.V.T (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Ngoài ra, UBND xã Cẩm Trung cũng đã phát thông báo tới Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão và UBND các xã, phường ven biển đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN