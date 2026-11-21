Thiếu tướng Trần Hải Bình chủ trì công tác kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Viết Lam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 19,814km, (trong đó có cả đường biên giới trên sông Sê Pôn và trên bộ), cùng hệ thống mốc quốc giới. Đơn vị phụ trách địa bàn xã Lao Bảo với 12 thôn, dân cư đông đúc, gồm nhiều thành phần dân tộc như Kinh, Vân Kiều, Pa Cô cùng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời có hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh sôi động qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Tại đơn vị, đoàn đã tiến hành kiểm tra cán bộ, chiến sĩ thực hành các nội dung huấn luyện, xử lý những tình huống cụ thể, đồng thời kiểm tra việc ghi chép, lưu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn kiện và tài liệu chuyên ngành.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung chỉ huy đơn vị tổ chức, duy trì buổi chào cờ. Ảnh: Viết Lam

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững, ổn định. Công tác phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào được chú trọng. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Đại đội 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào) tổ chức 4 đợt tuần tra song phương với 96 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó với sự cố, thiên tai phù hợp với đặc điểm địa bàn. Công tác phối hợp giữa đơn vị với các lực lượng trên địa bàn tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Kiểm tra công tác huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm. Ảnh: Viết Lam

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đơn vị tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và cấp ủy các cấp; xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông báo thời sự, định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ được duy trì thường xuyên. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần hằng tháng, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho bộ đội.

Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các hội thi, cuộc thi do cấp trên tổ chức. Trong đó, đơn vị đoạt giải nhất tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tham gia có chất lượng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác huấn luyện giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì theo đúng kế hoạch.

Kiểm tra cán bộ, chiến sĩ thực hành chiến đấu bảo vệ đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Kiểm tra công tác nội vụ tại đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có 9 tập thể với 253 cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 12 tổ tự quản an ninh trật tự với 104 thành viên. Các mô hình tự quản được duy trì, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 350 vụ với 350 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 350 trường hợp, với tổng số tiền 437,5 triệu đồng.

Kiểm tra quy trình làm thủ tục tại Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Viết Lam

Là đơn vị đóng quân tại địa bàn cửa khẩu có lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh lớn, công tác đối ngoại Biên phòng, quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào tuyên truyền các văn bản pháp lý về biên giới, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, không để nảy sinh căng thẳng, phức tạp. Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo phối hợp tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 hoạt động kết nghĩa giữa 6 cặp bản, cụm dân cư hai bên biên giới.

Đoàn công tác kiểm tra tài liệu công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Viết Lam

Trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, đơn vị duy trì nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh theo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu cơ bản ổn định.

Theo thống kê đến tháng 10/2026, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho 347.639 lượt người, làm thủ tục xuất cảnh cho 350.644 lượt người. Lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu đạt 3.766.016 tấn, trong đó hàng nhập khẩu 915.227 tấn, hàng xuất khẩu 134.573 tấn.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời vật chất, trang bị phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đơn vị duy trì tốt công tác quân y, chăm sóc sức khỏe bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, đúng mục đích, đúng quy định; duy trì nghiêm Ngày kỹ thuật và Cuộc vận động 50, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tăng gia, sản xuất tại đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được đơn vị triển khai nghiêm túc theo mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các nội dung huấn luyện được tổ chức đúng chương trình, tiến trình biểu, bảo đảm quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. Đơn vị tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra bắn đạn thật theo kế hoạch; đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và quy định về an toàn giao thông, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, có nền nếp chính quy.