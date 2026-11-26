Lào Cai: Đón HCLS Sải Chỉn Hồ về quê hương sau 59 năm

Ngày 25/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bắc Hà, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cùng thân nhân Liệt sĩ tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng HCLS Sải Chỉn Hồ, sau 59 năm hy sinh.

Liệt sĩ Sải Chỉn Hồ (sinh năm 1945) tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (cũ). Năm 1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, là chiến sĩ thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 335. Ngày 25/10/1967, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Mặt trận phía Tây, ông anh dũng hy sinh khi mới 22 tuổi. Sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hy sinh, HCLS Sải Chỉn Hồ được đồng đội an táng tại chiến trường, sau đó được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Theo nguyện vọng của gia đình, HCLS Sải Chỉn Hồ được đưa về yên nghỉ ở quê hương, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bắc Hà.

Lực lượng chức năng đào tìm tại các vị trí nghi ngờ có HCLS tại khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những cống hiến, hy sinh của Liệt sĩ Sải Chỉn Hồ và các Anh hùng Liệt sĩ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Bắc Hà khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bắc Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng; đồng thời quan tâm gìn giữ, tôn tạo các công trình ghi công Liệt sĩ, qua đó giáo dục truyền thống Cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong ngày 25/11, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tổ chức quy tập 1 HCLS tại Nghĩa trang Thống Nhất, xã Gia Phú. Trước đó, từ thông tin do ông Nông Quý Cường (trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú) cung cấp, khoảng năm 2024 - 2025, trong quá trình thi công tuyến đường từ Bệnh viện TP.Lào Cai (cũ) đến UBND xã Đồng Tuyển (cũ), đơn vị thi công phát hiện một ngôi mộ và thuê ông cất bốc về an táng tại Nghĩa trang Thống Nhất thuộc phường Thống Nhất, TP.Lào Cai cũ (nay là xã Gia Phú). Trong quá trình cất bốc, ông Cường phát hiện hài cốt được quấn bằng tăng bộ đội nên thông tin đến lực lượng chức năng. Đội tìm kiếm, quy tập HCLS (lâm thời) phối hợp với Ban CHQS xã Gia Phú đã tiến hành khảo sát, xác minh và sáng 25/11 tiến hành quy tập hài cốt đưa về quàn tại nhà quàn của Đội ở phường Cam Đường để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

Đồng Tháp: Quy tập 14 HCLS tại trung tâm hành chính công xã Tân Hồng

Sau gần nửa tháng tìm kiếm, đến ngày 25/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập được 14 HCLS tại khu vực Nghĩa trang cũ Tân Công Chí, nay là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), cho biết trong lúc đào xới tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện bom mìn và vật liệu nổ nằm xen lẫn nên hiện tại đã dừng tìm kiếm, chờ lực lượng Công binh Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp dò gỡ xong vật liệu nổ, bảo đảm an toàn Đội sẽ tiếp tục quy tập. Thượng tá Võ Thành Dẫn nhấn mạnh, trong quá trình tìm kiếm, Đội K91 cùng các lực lượng phối hợp luôn khảo sát, kiểm tra cẩn thận từng vị trí, không chủ quan, không nóng vội, đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Đội K91 cũng mong muốn tiếp nhận thêm thông tin từ thân nhân Liệt sĩ, đồng đội cũ và những người từng biết về khu vực này để phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 12/11, địa phương đã hoàn thành việc chỉnh trang, hoàn trả hiện trạng toàn bộ 12.290 phần mộ Liệt sĩ tại 30/30 nghĩa trang trên địa bàn; các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 277 HCLS, trong đó có 215 HCLS được quy tập trong nước và 62 HCLS được tìm thấy tại Campuchia.

Đội K91 tìm kiếm HCLS ở Trung tâm hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Quảng Ngãi: Quy tập 8 HCLS tại xã Bình Chương

Sáng 25/11, ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, khai quật tại khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, các lực lượng chức năng đã bóc tách, quy tập 8 HCLS. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám hiện trường, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm, thu thập hài cốt và di vật của các Liệt sĩ.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Chương, từ thông tin do người dân cung cấp về vị trí nghi có mộ Liệt sĩ tập thể tại khu vực Gò Mồ, xã đã tổ chức gặp gỡ các nhân chứng, xác minh thông tin, khảo sát thực địa và khoanh vùng tìm kiếm. Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND xã Bình Chương phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, khai quật tại khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật (50 tuổi) ở xóm 4, thôn Ngọc Trì.

Ông Nguyễn Văn Nhật cho biết, từ nhỏ đã nghe cha kể, sau một trận đánh, địch dùng xe chở thi thể bộ đội đến khu vực Gò Mồ để chôn lấp, tuy nhiên vị trí chính xác của hố chôn không xác định được. Qua tìm hiểu, khoảng giai đoạn 1961-1962, bộ đội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tấn công đồn An Hòa, thuộc thôn An Phong, xã Bình Mỹ trước đây. Sau trận đánh, địch dùng xe chở khoảng 30 - 32 thi thể bộ đội đến một hố sâu tại Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, rồi bắt người dân sống gần đó chôn cất. Qua nhiều năm, dấu tích hố chôn dần bị xóa mờ. Khi chính quyền địa phương tổ chức xác minh, khảo sát và khai quật, gia đình ông Nhật đồng tình và tạo điều kiện giúp lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ ngay trong khu vườn của mình.

Sau khi xác minh thông tin, từ ngày 18/11, các lực lượng tiến hành tìm kiếm, khai quật. Đến nay, ngoài 8 HCLS đã được bóc tách, quy tập, lực lượng chức năng còn phát hiện phần hài cốt tập thể chưa thể bóc tách cùng nhiều di vật liên quan. Hài cốt các Liệt sĩ sau khi được quy tập đã được đưa về quàn tại hội trường Ban CHQS xã Bình Chương để chăm sóc, hương khói. Hiện các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ thông tin, manh mối nào.

Đội K52 thuộc Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai vừa tìm kiếm, quy tập 2 HCLS tại khu vực gần suối Lơ Bơ thuộc làng Vơn, xã Kong Chro

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã thành lập 12 đội chuyên trách lấy mẫu HCLS; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả, đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 13.514 mộ Liệt sĩ chưa xác định thông tin. Cùng với đó, Công an tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 thân nhân Liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt 11,86% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đã tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ. Tính đến giữa tháng 11/2026, đã quy tập được 86 HCLS, trong đó 64 HCLS trong nước, tập trung tại địa bàn các xã: Đăk Pék, Đặng Thùy Trâm, Đăk Cấm, Nghĩa Giang và một số địa phương khác cùng 22 HCLS tại Lào và Campuchia.

Gia Lai: Đội K52 quy tập được 2 HCLS cùng nhiều di vật

Ngày 24/11, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 vừa tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 HCLS tại khu vực gần suối Lơ Bơ thuộc làng Vơn, xã Kong Chro (tỉnh Gia Lai). Trước đó, từ nguồn thông tin do Ban CHQS xã Kong Chro và người dân làng Vơn cung cấp, Đội K52 đã tổ chức xác minh. Đặc biệt, theo lời kể của người dân, khoảng năm 1968, sau khi tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo, trên đường cơ động về nơi trú quân, Trung đoàn 95 có 2 quân nhân (trong đó có một y tá) bị thương phải ở lại làng Vơn. Do vết thương quá nặng, cả hai đồng chí đã hy sinh và được người dân an táng tại khu vực gần làng.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, từ ngày 11 - 23/11, Đội K52 đã tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực có thông tin mộ Liệt sĩ. Chiều 23/11, đơn vị đã tìm thấy, cất bốc, quy tập được 2 HCLS cùng các di vật gồm những mảnh tăng và 3 cúc áo màu trắng của trang phục y tá. Các HCLS được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nhiều, song Đội K52 vẫn lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính Liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, tính đến ngày 23/11, Đội K52 cùng các lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 127 HCLS ở trong nước và tại Campuchia

Đồng Nai: Khảo sát, tìm kiếm HCLS tại khu vực Bù Gia Mập

Ngày 24/11, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 Bộ CHQS TP.Đồng Nai cho biết: Cùng với việc tìm kiếm, quy tập HCLS tại một số khu vực trong nước, lực lượng của Đội K76 đã phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân khu 7 và Ban CHQS xã Bù Gia Mập, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Đồn Biên phòng Đắc Ka, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đồng Nai tổ chức khảo sát một số vị trí nghi có HCLS tại khu vực cách cầu Đắc Te, Bù Gia Mập khoảng 3km. Các lực lượng đã kiên trì khảo sát và phát hiện nhiều dấu tích chiến tranh giữa rừng núi như hố bom, hầm hào, dấu vết tăng, dép cao su... Những dấu tích ấy là manh mối quý giá phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm HCLS. Quá trình khảo sát, Đội K76 Bộ CHQS TP.Đồng Nai và các lực lượng phối hợp kêu gọi các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và Nhân dân từng chiến đấu, công tác, sinh sống tại khu vực Bù Gia Mập và vùng lân cận cung cấp thông tin về nơi đóng quân, chiến đấu, hy sinh và mai táng bộ đội trong các thời kỳ kháng chiến. Qua đó, giúp lực lượng tìm kiếm của Đội K76 có thông tin để đào tìm, quy tập đưa HCLS về với quê hương, gia đình.