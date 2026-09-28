Nỗ lực thu hút khán giả trẻ, Đàm Vĩnh Hưng vẫn cần cẩn trọng để tránh 'vạ miệng'

Đàm Vĩnh Hưng remix nhạc trữ tình, kết hợp cùng MCK - Bùi Công Nam

Trong nỗ lực làm mới âm nhạc của mình để tiếp cận đối tượng khán giả trẻ, các ca khúc ra mắt gần đây của Đàm Vĩnh Hưng dù vẫn giữ thể loại Bolero, trữ tình nhưng đã được phủ thêm màu sắc trẻ trung, hợp thị hiếu khán giả trẻ.

"Ông hoàng nhạc Việt" thập niên 2000 từng chia sẻ đã trang bị thêm nhiều kỹ năng về cách xử lý mà những nghệ sĩ Gen Z đang hướng tới. Mr. Đàm tự nhận xét bản thân của năm 2026 đã thay đổi hoàn toàn cách hát so với nhiều năm về trước. Anh chọn thể hiện một ca khúc theo phong cách nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi linh hoạt thay vì đặt nặng kỹ thuật luyến láy, áp dụng đúng công thức nốt nhạc.

Với thực tế các concert hiện nay đa phần phục vụ khán giả Gen Z với dàn nghệ sĩ trẻ, Đàm Vĩnh Hưng chủ động tìm kiếm các cơ hội collab cùng các nghệ sĩ đàn em, remix lại những bản hit đi cùng năm tháng. Mr. Đàm và Trúc Nhân từng "thổi làn gió mới" - vừa nhẹ nhàng vừa nhấn nhá phá cách cho bản mashup Giã Từ Đoạn Buồn Đêm Mưa.

Tháng 7/2026, Đàm Vĩnh Hưng làm mạng xã hội bùng nổ khi mang đến sân khấu song ca Nếu Như Ta Chẳng Còn cùng MCK, tạo nên thương hiệu tổ hợp "Nghiêm Tổng - Đàm Tổng" được fan "manifest" sớm tái hợp.

Đến tối 26/9, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây chú ý tại đêm đại nhạc hội diễn ra tại TP.HCM với bản phối mới của Biển Tình, có Bùi Công Nam góp giọng, "được lòng" nhiều khán giả.

Chăm chỉ "đu trend", tương tác với nghệ sĩ trẻ

Nhận xét về "đàn anh" sau màn collab, Bùi Công Nam chia sẻ: "U60 chưa có dấu hiệu out meta", "bắt trend là anh Hưng bắt trend còn nhanh hơn cả em nữa". Như để chứng minh cho nhận định đó, Mr. Đàm "nhảy số" chuyển phần múa tay của ca khúc I Love You sang tạo dáng thả tim và hướng dẫn đàn em chụp ảnh Locket, "seo-phi" 0.5x.

Đàm Vĩnh Hưng được Bùi Công Nam hướng dẫn làm handsign I Love You. Nguồn clip: @another_lifecorner

Đàm Vĩnh Hưng cho thấy độ "lầy lội" với màn khui "sít-rịt" "một điều ở TP.HCM có mà nơi khác không có": Giới thiệu chủ nhân của câu nói Lý Huỳnh My lên sân khấu. Khoảnh khắc "chiến thần tạo trend" và "chiến thần bắt trend" hội ngộ khiến netizen "cười xỉu".

Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ với Hoa Học Trò Online rằng anh đã "bỏ túi" bộ kỹ năng "lấy lòng Gen Z" gồm lựa góc mặt, làm các động tác "dưỡng thê" như gắp má, thả tim và chủ động tạo hiệu ứng slow motion (chuyển động chậm) để dễ bắt khoảnh khắc đậm chất điện ảnh.

Giọng ca 7X tích cực biến hóa hình ảnh "cây cổ thụ" điềm tĩnh thành "ăm chã húi". Tại các đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng luôn duy trì nguồn năng lượng trẻ trung, khuấy động sân khấu bằng "mảng miếng".

Làm "nhiệm vụ hệ thống" trên mạng xã hội

Sở hữu các trang mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, chủ nhân hit Say Tình sơ hở là bắt trend. Điển hình như bộ từ vựng Gen Z "ăm chã húi", "bà chã húi", "tuyệt vời - uống nào", "gỗ xà cừ", meme "bá khí"... vừa rộ lên đã thấy Đàm Vĩnh Hưng "bắt sóng".

"Đàm Tổng" cũng chịu khó trả lời bình luận, "quăng miếng" hài hước cùng fan hay tương tác với tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến CONGB và UNICONGS thích thú khi bắt trend vũ đạo Chờ Chút.

Ở độ tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang "viết kịch bản" cho sự nghiệp, duy trì "nhiệt" bằng màu nhạc mới và tích cực chia sẻ câu chuyện cuộc sống đến khán giả.

Tuy nhiên, hành trình "hòa nhập" với thế hệ khán giả mới cũng đi kèm với bài toán về chuẩn mực phát ngôn khi trong quá khứ Đàm Vĩnh Hưng từng có không ít lần "vạ miệng" do cái tôi quá lớn. Việc nam nghệ sĩ chăm chỉ trả lời bình luận của fan trên nền tảng Threads, đa phần là các bạn trẻ, một mặt khiến khán giả thích thú, mặt khác cũng tiềm ẩn rủi ro phát ngôn. Đã có lần vì trả lời quá nhanh, "Đàm Tổng" đã chọn từ ngữ chưa thực sự phù hợp nên bị phản ứng và phải ẩn bình luận.

Để thực sự chinh phục khán giả trẻ, ngoài việc tích cực "bắt trend", tiếp cận một cách thân thiện là chưa đủ. "Đàm Tổng" cần thêm sự bình tĩnh để hiểu cách giới trẻ tư duy và kiểm soát cảm xúc để đưa ra những phản ứng phù hợp nếu muốn duy trì hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.