Nỗ lực thông tuyến sau mưa lũ, khắc phục hàng loạt điểm sạt lở

Liên quan tới tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 15h ngày 16/9, trên nhiều tuyến quốc lộ đã xảy ra tình trạng ngập nước và sạt lở. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhiều đoạn đường bị sạt lở, gây ảnh hưởng tới giao thông. Lực lượng chức năng đang chỉ đạo các nhà thầu hót dọn đất đá, thông xe các vị trí bị ảnh hưởng (Ảnh: Duy Lợi).

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đoạn quốc lộ 1 (QL1) có 10 vị trí nước ngập một phần mặt đường và đường Hồ Chí Minh có một số vị trí ngập nước, nhưng không ách tắc giao thông.

Ngoài ra, tại Km 191+300 (T+P) tuyến cao tốc CT.01, nước dâng gây ngập làn khẩn cấp và làn số 3, chiều sâu ngập từ 5 - 7cm. Hiện nay, Khu QLĐB I đang chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác bảo đảm giao thông.

Cũng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến nhánh Tây trên địa phận tỉnh Quảng Trị bị sạt lở ta luy dương, đất đá, bùn tràn lấp mặt đường tại 29 vị trí. Hiện có 5/29 vị trí tắc đường đã thông xe. Đồng thời, 3 vị trí sạt lở ta luy âm với tổng chiều dài khoảng 120m.

Ở đoạn tuyến nhánh Tây trên địa phận thành phố Huế, có 26 đoạn sạt lở ta luy dương, song hiện đã thông xe toàn bộ. Mưa lũ cũng làm bùn đất trôi lấp cống, rãnh, tràn mặt đường ảnh hưởng đến giao thông.

Đáng chú ý, QL1 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, phát sinh ổ gà khoảng 448,1m².

Ngoài ra mưa, lũ gây xói lở lề đường tại một số vị trí. Một số cống, rãnh bị hư hỏng thành, đáy rãnh, tường đầu, tường cánh, sân công và các hạng mục khác.

Bên cạnh QL1, tình hình mưa lũ cũng gây ngập trên một số đoạn quốc lộ QL53. Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở ta luy dương gây tắc đường, các Khu Quản lý đường bộ II và Khu IV đã chỉ đạo nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ và tổ chức trực gác, phối hợp với CSGT và các lực lượng chức năng của địa phương phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực kịp thời tiến hành hót dọn đất, đá sụt tràn ra mặt đường đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Đối với tuyến đường do địa phương quản lý, các vị trí bị tắc do ngập nước tại QL15 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay đã thông tuyến. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 vị trí sạt lở ta luy dương, trong đó có 1 vị trí gây ách tắc giao thông tại lý trình Km 140+820/ QL48 thuộc xã Thông Thụ. Đơn vị quản lý đang huy động xe máy triển khai thông xe một vệt.

Địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có 19 vị trí ngập lụt gây ách tắc giao thông và 8 vị trí sạt lở ta luy dương. Hiện nay, các địa phương tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.