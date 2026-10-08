Nỗ lực thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Thi đua hướng vào nhiệm vụ trọng tâm

Lào Cai có tuyến biên giới dài, địa bàn rộng. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi quản lý của các đơn vị tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Trong điều kiện đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ phong trào thi đua được gắn với các đợt thi đua thường xuyên, đột kích, chuyên ngành, chuyên đề; gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng và các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác bình xét, khen thưởng được chú trọng, hướng về cơ sở, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ phong trào thi đua, các đơn vị tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức 3.075 lượt tuần tra bảo vệ biên giới với 18.995 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; thực hiện 14 lượt tuần tra song phương, liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới với 994 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia. Quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện được duy trì thông qua 480 thư trao đổi, 183 lần liên lạc qua đường dây nóng và 20 lần gặp gỡ trên biên giới.

Tại các cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ vừa bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại hợp pháp. Lực lượng chức năng kiểm soát 593.844 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu; hơn 3 triệu lượt người xuất nhập cảnh vùng biên giới và 175.520 lượt xe ô tô; lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 1,56 triệu tấn. Riêng thủ tục biên phòng điện tử qua cổng kiểm soát tự động đã được thực hiện cho 559.832 lượt người.

Cùng với quản lý, kiểm soát biên giới, phong trào thi đua được cụ thể hóa qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10 vụ với 15 đối tượng và 18 đối tượng liên quan; khởi tố 12 vụ án hình sự với 20 đối tượng và 18 đối tượng liên quan; thu giữ 2.998,71g methamphetamine, 0,337g heroin, hơn 8,999kg vàng, 100.000 nhân dân tệ, 57 triệu đồng cùng nhiều điện thoại, phương tiện liên quan. Bên cạnh đó, đơn vị xử lý 9 vụ với 14 đối tượng vi phạm hành chính, trong đó có các vụ việc liên quan đến buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới không làm thủ tục. Một nạn nhân bị mua bán cũng được lực lượng chức năng giải cứu, hỗ trợ.

Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: “Phong trào thi đua của đơn vị không tách rời nhiệm vụ thường xuyên mà được đặt trong từng nội dung công tác, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Thực tế cho thấy, khi thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế của từng địa bàn, cán bộ, chiến sĩ có thêm động lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đưa “Con nuôi đồn Biên phòng” đến trường. Ảnh: Duy Khiêm

Gắn thi đua với xây dựng đơn vị, địa bàn

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác định xây dựng đơn vị vững mạnh và tham gia xây dựng địa bàn là những nội dung quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng. Các đơn vị duy trì nghiêm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Công tác huấn luyện được tổ chức theo hướng thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ. 100% quân số tham gia huấn luyện; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, 76,3% khá, giỏi. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đúng kế hoạch; quân số tham gia học tập đạt 98,1%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, 32,5% đạt loại giỏi. Kết quả phân loại tư tưởng, 99,78% cán bộ, chiến sĩ đạt loại tốt, 0,22% đạt loại khá.

Phong trào thi đua cũng được thể hiện rõ trong công tác vận động quần chúng. Các đơn vị đã triển khai 974 tổ với 3.254 lượt cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, nắm tình hình; phối hợp tuyên truyền 435 buổi với 16.748 lượt người nghe và tổ chức 221 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 185 thôn, với 8.320 lượt người tham gia.

Các chương trình chăm lo cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới tiếp tục được duy trì. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang nhận đỡ đầu 22 cháu theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ 57 cháu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 70 cháu theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và 32 cháu theo mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Nhiều hoạt động an sinh xã hội khác được triển khai với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng.

Đặc biệt, đơn vị đã tích cực kết nối, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 huy động khoảng 2,5 tỷ đồng; Chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân” năm 2026 huy động 235 triệu đồng. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp khánh thành, bàn giao 6 điểm trường tại các xã Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý với tổng kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng; vận động, kết nối các nhà hảo tâm tặng hơn 3.000 suất quà, hơn 500 con giống, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Đơn vị cũng xây dựng 2 mô hình mới là “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” và “Bữa ăn dinh dưỡng cho em”.

Từ kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026, Đại tá Trần Quang Tùng cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hướng phong trào thi đua sát nhiệm vụ, sát cơ sở, tập trung vào những khâu khó, việc khó và địa bàn trọng điểm; đồng thời phát huy những cách làm hiệu quả, lựa chọn các mô hình có khả năng nhân rộng và kịp thời biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo chuyển biến thực chất ở từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai có 37 tập thể, 104 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thưởng nóng cho 4 tập thể; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 20 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 34 cá nhân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 45 cá nhân.