Nỗ lực tăng trưởng cao, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình, năm 2026, Đồng Nai được Trung ương giao dự toán 100.400 tỷ đồng. Nếu thành phố thu vượt mức 150 ngàn tỷ đồng, sẽ được điều tiết giữ lại hơn 89 ngàn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư vào hạ tầng giao thông trọng điểm, bệnh viện, trường học và bảo đảm an sinh xã hội. Những công trình hạ tầng thiết yếu này sẽ trở thành động lực giúp Đồng Nai có những bước tiến nhanh và đột phá trong thời gian tới.

Khai thác dư địa phát triển

Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng tạo ra nguồn thu lớn để đóng góp cho ngân sách, đồng thời đầu tư cho hạ tầng xã hội. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai đã có sự phục hồi mạnh mẽ với những con số đáng phấn khởi, chứng minh cho quyết tâm chính trị rất cao của Đồng Nai.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (phường Nhơn Trạch) đã phủ kín các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Công Nghĩa

Cụ thể, tăng trưởng năm 2025 đạt 9,63%, vượt mục tiêu Nghị quyết Chính phủ giao 8%, đồng thời lần đầu tiên thành phố đã cán mốc số thu ngân sách trên 101.400 tỷ đồng. Nếu xếp thứ hạng về tăng trưởng kinh tế, năm 2025 Đồng Nai đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời đứng thứ 7 cả nước. Về đóng góp ngân sách quốc gia, Đồng Nai đứng thứ 4 cả nước, chỉ sau 3 thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng. Với quy mô giá trị nền kinh tế lớn, có thể nói, mỗi 1% tăng trưởng GRDP của Đồng Nai đều có ý nghĩa đóng góp tích cực cho tăng trưởng của cả nước.

Thành ủy đã xác định tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của địa phương cần phải tiếp tục khai thác triệt để, mang lại hiệu quả cao hơn, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và thu ngân sách ngày một lớn hơn. Theo Sở Tài chính, năm 2026, Chính phủ giao cho Đồng Nai tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời thu ngân sách đạt 100.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho UBND thành phố mục tiêu phấn đấu cao hơn, nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% và thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng. Nếu thực hiện được mục tiêu lớn này thì năm 2027 và những năm tiếp theo, thành phố sẽ được Chính phủ ưu tiên nguồn lực rất lớn để đầu tư hạ tầng, chăm sóc an sinh xã hội, trong đó người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất lớn.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (phường Nhơn Trạch) đã phủ kín các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại nhiều hội nghị quan trọng với các sở, ngành và địa phương, Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tinh thần không được phép hài lòng với chính mình mà phải luôn vượt qua chính mình để hoàn thành các mục tiêu lớn ở phía trước. Nếu không tự đặt ra mục tiêu lớn hơn cho chính mình thì sẽ thiếu đi động lực phấn đấu. Việc đặt ra mục tiêu cao cũng tạo cho bộ máy từ thành phố đến các xã, phường phải vận hành công suất tối đa, bám sát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể được giao để hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó góp phần phát hiện những cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời kịp thời thay thế cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Áp lực tạo ra động lực

Trong điều kiện áp lực công việc ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao, nhiều sở, ngành, địa phương đã nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm. Thậm chí, thành phố đã triệu tập các cuộc họp vào cả ngày nghỉ, ngày lễ để đốc thúc công việc. Không dừng lại ở đó, hình ảnh trụ sở các sở, ngành, cơ quan, đơn vị sáng đèn thêm nhiều giờ sau giờ làm việc hành chính, hay vào thứ Bảy, Chủ nhật cũng trở nên bình thường. Tại buổi làm việc với ngành tài chính vào cuối tháng 9-2026, Thường trực Thành ủy đã đánh giá rất cao tinh thần của nhiều sở, ngành, đặc biệt là các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng đã làm việc không quản ngày đêm vì mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách.

Hàng chục thiết bị máy móc đang tập trung thi công đoạn cuối tuyến đường 25C nối đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua xã Phước An (thành phố Đồng Nai) với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam chia sẻ: Phường nhận thức rất rõ nhiệm vụ chính trị khi là phường trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố. Phường bám sát từng nhiệm vụ cụ thể được Ban Thường vụ Thành ủy giao; ngoài mục tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phường còn tập trung phối hợp rà soát quỹ đất trên địa bàn phục vụ công tác đấu giá tạo nguồn lực cho ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành công tác quy hoạch, triển khai các dự án hạ tầng giao thông vừa làm đẹp diện mạo của phường vừa là diện mạo của thành phố.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước An Đỗ Huy Khánh cho biết: Xã đang "chạy đua" từng ngày để hoàn thành 200% chỉ tiêu ngân sách thành phố giao. Tuy nhiên, ở nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công thì chưa đạt yêu cầu và đang phải cố gắng trong những tháng còn lại của năm. Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy xã từ nay đến cuối năm là phải dốc tổng lực thời gian, bám sát từng dự án để đảm bảo cam kết giải ngân đạt 100%. Áp lực công việc với cán bộ, công chức xã là rất lớn, bởi không chỉ có các dự án của xã, mà trên địa bàn xã còn có một số dự án trọng điểm của thành phố mà xã cũng phải phối hợp nên cán bộ, công chức xã phải làm việc với tinh thần nỗ lực cao nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố TÔN NGỌC HẠNH:“Thực hiện phương châm đúng vai, thuộc bài” Nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2026 là rất lớn, rất áp lực. Vì vậy các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, bám sát chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Thành ủy. Yêu cầu tiên quyết là phải bám sát và nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của mình với phương châm “đúng vai, thuộc bài”. Cụ thể, người đứng đầu các ngành, các cơ quan, đơn vị phải hiểu thật rõ và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao. Có như vậy, công tác phân công nhiệm vụ cho cấp dưới mới đảm bảo hợp lý, sát thực tế, từ đó tạo cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và giám sát hiệu quả.

Tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vào tháng 6-2026, Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo thành phố. Tinh thần phấn đấu này không chỉ cho riêng thành phố mà còn vì sự phát triển của cả nước. Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn hàng đầu của cả nước, vì vậy tăng trưởng của thành phố có ý nghĩa rất quan trọng với cả nước trong giai đoạn mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư thì Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới”.