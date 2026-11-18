Ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng nhu cầu sử dụng đất cho đoạn đường sắt tốc độ cao qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk hơn 807ha; trong đó đất ở nông thôn gần 96ha, đất trồng cây hàng năm khác hơn 95ha, đất trồng lúa nước gần 160ha, đất rừng sản xuất hơn 151ha và đất rừng phòng hộ gần 286ha.

Theo số liệu kiểm đếm của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho thấy, đến nay có 5.589 ngôi nhà, thửa đất của người dân và các tổ chức sẽ phải giải tỏa, di dời để triển khai thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao. Kết quả rà soát bước đầu có khoảng 3.025 hộ gia đình cần bố trí tái định cư khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Các chủ đầu tư đang tập trung rà soát công tác đo đạc, trích lục bản đồ địa chính các thửa đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long bàn giao mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa.

Thi công san ủi mặt bằng một khu tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao qua tỉnh Đắk Lắk.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng gắn liền với ổn định đời sống và sản xuất của người dân có nhà, đất phải giải tỏa, di dời; UBND tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, lựa chọn 18 khu tái định cư với tổng diện tích 157,6 ha và 5 khu cải táng có tổng diện tích 9,75 ha. Đến nay có 15 khu tái định cư và 5 khu cải táng đã được UBND các xã, phường phê duyệt hoặc chấp thuận quy hoạch. 3 điểm còn lại là khu tái định cư Phú Tân 1 ở xã Ô Loan, khu tái định cư Phú Lương, khu tái định cư Nam Bình 1 ở phường Đông Hòa đang được hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt trong tháng 11/2026.

Theo quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 2/2/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban QLDA ĐTXD Tuy An, Ban QLDA ĐTXD Tuy Hòa được giao đảm trách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều nay 18/11/2026, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam – một trong những địa phương có dự án đường sắt cao tốc đi qua cho biết, xã đã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn khu tái định cư Phú Long, tọa lạc bên đường Tỉnh lộ 643, có tổng diện tích hơn 4,98ha, đảm bảo bố trí 80 lô đất cho người dân tái định cư và hơn 1,6ha khu cải táng Đất Trợ.

“Đến nay, UBND xã Tuy An Nam đã phối hợp Ban QLDA ĐTXD Tuy An hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm toàn bộ 88 thửa đất cùng 57 trường hợp bị ảnh hưởng do thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư Phú Long và khu cải táng Đất Trợ, đồng thời đã áp giá đền bù công khai khu cải táng Đất Trợ ” – ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm.

Hầu hết các khu tái định cư, khu cải táng do Ban QLDA ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban QLDA ĐTXD Tuy An, Ban QLDA ĐTXD Tuy Hòa đảm trách xây dựng đã lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang triển khai phương án kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến, nhiều khu tái định cư, khu cải táng sẽ khởi công xây dựng trong tháng 12/2026; riêng khu tái định cư Hòa Kiến ở phường Bình Kiến có diện tích 4,5ha, bố trí 81 lô đất đã được Ban QLDA ĐTXD Tuy Hòa thi công từ cuối tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong tháng 12/2026.

Công chức địa chính xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk bên khu tái định cư Phú Long bố trí 80 lô đất.

Không chỉ tập trung triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng cho người dân thuộc diện phải giải tỏa, di dời khi thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, mà UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, đơn vị liên quan còn rà soát các mỏ đất, cát để phục vụ thi công dự án. Theo đó, bước đầu đã xác định 5 điểm mỏ đất san lấp có tổng diện tích hơn 367ha, 2 điểm mỏ cát xây dựng có tổng diện tích gần 75ha và 20 vị trí bãi đổ thải vật liệu có tổng diện tích 78,4ha. Còn về nhu cầu vật liệu san lấp mặt bằng khu vực phụ cận ga hành khách Hòa Thành ở phường Phú Yên, qua rà soát cho thấy có 11 mỏ đất với tổng diện tích hơn 331ha; trong đó 5 mỏ đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản với trữ lượng gần 9,8 triệu m³ và 6 mỏ chưa được cấp giấy phép khai thác.

Với số lượng mỏ đất, đá nêu trên có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, trong đó có ga hành khách Hòa Thành.

Khu tái định cư Hòa Kiến ở phường Bình Kiến có diện tích 4,5ha, bố trí 81 lô đất cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao qua tỉnh Đắk Lắk.

Tại cuộc họp chiều 16/11 vừa qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục để đồng loạt khởi công các khu tái định cư trong tháng 12/2026. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, công tác rà soát hồ sơ pháp lý đất đai, kiểm kê, đo đạc, lập phương án bồi thường phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân…

13 xã, phường ở phía Đông Đắk Lắk có đường tốc độ đi qua theo hành trình từ hướng Bắc vào Nam gồm xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, phường Xuân Đài, xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, phường Phú Yên, phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân.