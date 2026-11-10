Nỗ lực quy tập 1.010 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 10/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất; qua đó đã xử lý hơn 630 m³ đất trong ngày.

Khu B Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được lực lượng chức năng mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong ngày 10/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 4 bộ tại Khu A và 1 bộ tại Khu B).

Riêng trong ngày 10/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.010 bộ (371 bộ có di vật). Trong số này, có 977 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai khẩn trương, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.