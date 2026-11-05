Nỗ lực phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Các cơ sở y tế chú trọng nâng cao chất lượng để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Mở rộng mạng lưới, khai thác đối tượng tiềm năng

Phát triển người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Tại Thanh Hóa, ngành BHXH chú trọng củng cố mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, cộng tác viên ở cơ sở; đồng thời rà soát, phân loại đối tượng, tập trung vào những nhóm chưa tham gia hoặc đã gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm. Thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại khu dân cư, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhân viên thu BHXH, BHYT tư vấn về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng, giúp người dân lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế.

Tại xã An Nông, đội ngũ nhân viên thu thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát những trường hợp chưa tham gia hoặc đã hết hạn thẻ BHYT, BHXH tự nguyện để tuyên truyền, vận động. Chị Nguyễn Thị Ngân, đại lý thu BHXH xã An Nông, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên rà soát những người chưa tham gia hoặc đã hết hạn thẻ BHYT để trực tiếp tuyên truyền, vận động. Khi gặp người dân, tôi giải thích cụ thể về mức đóng, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; căn cứ điều kiện, hoàn cảnh từng người để tư vấn phương thức tham gia phù hợp, giúp người dân chủ động tham gia và duy trì lâu dài”.

Tại địa bàn BHXH cơ sở Triệu Sơn quản lý, đến hết tháng 9/2026, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 36.079 người, bằng 92,55% kế hoạch; BHXH tự nguyện đạt 72,33% kế hoạch; BHYT có 234.795 người tham gia, đạt 98,86% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 70% kế hoạch. Để phát triển đối tượng, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu rà soát, phân loại nhóm lao động tự do, người kinh doanh cá thể, người chưa tham gia BHYT; đồng thời vận động người dân duy trì tham gia liên tục.

Ông Lê Tiến Long, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Triệu Sơn, cho biết: “Những tháng cuối năm, đơn vị tập trung tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã rà soát đối tượng, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Viên chức cũng chủ động dành thời gian, kể cả ngoài giờ hành chính, xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định kết quả thực hiện chỉ tiêu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong năm”.

Tại địa bàn BHXH cơ sở Thọ Xuân, việc khai thác nguồn phát triển đối tượng được thực hiện thông qua phối hợp với chính quyền các xã và tổ chức dịch vụ thu. Đến hết tháng 9/2026, đơn vị có 22.040 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 84,82% kế hoạch; 12.935 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 94,73%; 191.627 người tham gia BHYT, đạt 97,19% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 835 người so với cùng kỳ năm 2025.

Giám đốc BHXH cơ sở Thọ Xuân Lê Văn Lợi cho biết: “Để đạt được kết quả đó, đơn vị tập trung khai thác dữ liệu người chưa tham gia hoặc đã hết hạn bảo hiểm để giao cho các tổ chức dịch vụ thu tiếp cận, vận động. Cùng với phát triển đối tượng, việc giải quyết kịp thời các chế độ được chú trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi và củng cố niềm tin của người tham gia”.

Tăng tốc về đích, bảo đảm quyền lợi người tham gia

Theo số liệu của BHXH tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 506.475 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,59% kế hoạch, tăng 40.178 người so với cùng kỳ năm 2025. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 111.529 người, đạt 76,45% kế hoạch, tăng 4.597 người so với cùng kỳ năm trước. Dù diện bao phủ tiếp tục được mở rộng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch BHXH tự nguyện còn thấp, đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt hơn giữa cơ quan BHXH, chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu. Trước yêu cầu đó, BHXH tỉnh tập trung phát huy vai trò Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; tăng cường khai thác dữ liệu, vận động nhóm lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đăng ký, lao động khu vực phi chính thức có khả năng tham gia BHXH tự nguyện và người chưa có thẻ BHYT. Ngành cũng đẩy mạnh đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đối với BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026-2027, ngành BHXH phối hợp với ngành giáo dục và các nhà trường rà soát danh sách học sinh chưa tham gia, phấn đấu đến hết tháng 11/2026 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Để lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đi vào thực tiễn cuộc sống và đến với đông đảo Nhân dân, cơ quan BHXH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026”.

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà quan trọng hơn là tạo điểm tựa an sinh cho người lao động khi hết tuổi lao động, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật. Cùng với nỗ lực của ngành BHXH, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và sự chủ động của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để chính sách bảo hiểm thực sự trở thành điểm tựa an sinh bền vững.