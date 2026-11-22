Một trong những dấu ấn tiêu biểu của tuổi trẻ đơn vị là tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như: Tháng 11-2025, trên địa bàn TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều tuyến phố ở phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây bị ngập sâu; nguy hiểm hơn, tuyến đê biển An Bàng trên địa bàn khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây cũng có nguy cơ bị cuốn trôi, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn hộ dân trong khu vực... Nhận lệnh hành quân về nơi rốn lũ, sau 24 ngày đêm ngâm bùn, lội nước, kiên cường chiến đấu với thiên tai, Trung sĩ Phạm Anh Hải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 và các đồng đội, chiến sĩ trẻ của Đại đội 2 đã hỗ trợ, sơ tán được gần 200 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, tuổi trẻ Đại đội còn tham gia đóng gần 3.000 cọc tre, cọc gỗ, đắp hơn hai vạn bao cát, gia cố, bảo vệ an toàn đoạn đê biển xung yếu dài 1.200m; chung tay góp sức cùng các lực lượng tổng dọn vệ sinh, làm sạch nhiều tuyến đường; thu gom, xử lý hàng chục tấn rác thải gây tắc nghẽn dòng chảy trên sông Hoài và các nhánh kênh, mương.

Chỉ huy Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng) gặp gỡ, động viên các đảng viên trẻ là hạ sĩ quan, chiến sĩ trước đợt hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận.

Mới đây, ngày 7-10-2026, lực lượng “đầu binh, cuối cán” của Tiểu đoàn 1 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức. Vừa qua, trong cuộc diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật cấp trung đội do cấp trên tổ chức, với tinh thần trách nhiệm cao, các chiến sĩ trẻ lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, quá trình hành quân xa, mang vác nặng, vượt sông, thực binh bắn đạn thật, đội ngũ tiểu đội trưởng của đơn vị luôn sâu sát, tỉ mỉ, gần gũi, động viên, giúp đỡ để các chiến sĩ trẻ trong đơn vị từng bước tiến bộ, trưởng thành. Đảng viên trẻ, Trung sĩ Nguyễn Tuấn Hiếu, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 5 kể: “Trước ngày vượt sông, tiểu đội do tôi chỉ huy có hai chiến sĩ bị bong gân, căng cơ nhẹ. Sau khi nhờ nhân viên quân y của đơn vị kiểm tra, đánh giá tình hình, thấy anh em vẫn có thể tiếp tục tham gia cùng đơn vị, tôi quyết định kết bè mảng đưa họ sang sông. Rất may, chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, hai chiến sĩ đã có thể khoác ba lô băng rừng cùng đồng đội. Rạng sáng ngày N, từ vị trí xuất phát xung phong, khi hai quả pháo hiệu đỏ bắn lên, tiểu đội tôi đồng loạt nổ súng tiến công mục tiêu đã định...”.

Sau gần hai năm công tác, Đại đội 2 có nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng, như các Trung sĩ: Kỳ Huỳnh Phi Long, Nguyễn Tuấn Hiếu, Phạm Anh Hải, Hoàng Văn Trung, Nguyễn Hữu Huỳnh Toàn, Trần Lê Huy Hoàng. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đánh dấu bước trưởng thành, tiến bộ của các quân nhân. Phấn khởi khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Trung sĩ Phạm Anh Hải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 4 chia sẻ: “Trong tiểu đội tôi có chiến sĩ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, song cũng có đồng chí vừa học hết THPT, trình độ học vấn, tuổi tác rất khác nhau. Vì vậy, trong quá trình công tác, sinh hoạt và cuộc sống thường ngày, tôi luôn gần gũi, bám nắm, tìm hiểu hoàn cảnh, tính cách của từng người, từ đó hỗ trợ anh em cùng hoàn thành nhiệm vụ...”.

Thượng tá Đỗ Khắc Khoa, Phó chính ủy Trung đoàn 971 cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đội ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ. Những đồng chí được kết nạp Đảng thời gian qua đều là những cá nhân thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến, được cấp trên và tập thể ghi nhận, đánh giá cao. Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của đơn vị, 100% đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ đều được tập thể tín nhiệm bình xét, đề nghị cấp trên tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, ghi nhận tinh thần nỗ lực, phấn đấu không ngừng đối với mỗi cá nhân trong suốt thời gian qua”.