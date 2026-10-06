Nỗ lực phá giải thế bế tắc chính trị, Tổng thống Romania lần thứ 4 đề cử vị trí Thủ tướng

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Luca Niculescu được đề cử làm Thủ tướng Romania. (Nguồn: Shutterstock)

Ông Niculescu là ứng cử viên thứ tư được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ kể từ khi liên minh cầm quyền sụp đổ hồi tháng 5. Để chính thức đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, ông sẽ phải giành được sự ủng hộ của Quốc hội trong vòng 10 ngày đối với chính phủ và chương trình điều hành do ông đề xuất.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá là không dễ dàng trong bối cảnh các đảng phái Romania đang chia rẽ sâu sắc.

Hai ứng cử viên trước đó do Tổng thống Dan đề xuất đã không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, trong khi ứng cử viên thứ ba không tiến tới được bước bỏ phiếu.

Sau khi ba ứng cử viên trước đó thất bại, Tổng thống Dan đang chịu sức ép giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, ông không muốn lựa chọn phương án này do lo ngại điều đó có thể tạo thêm cơ hội cho đảng đối lập theo đường lối cánh hữu dân túy và hoài nghi châu Âu.

Tổng thống Dan cho biết, lựa chọn ông Niculescu xuất phát từ kinh nghiệm ngoại giao và khả năng dung hòa các quan điểm khác biệt. Ông nhấn mạnh, Romania cần sớm có chính phủ để xử lý các vấn đề của bộ máy nhà nước và xây dựng ngân sách cho năm tới, đồng thời cảnh báo việc kéo dài tình trạng bất ổn sẽ tác động đến đời sống người dân.

Một trong những chính trị gia không tham gia cuộc tham vấn với Tổng thống Dan ngày 5/10 là ông George Simion, lãnh đạo đảng Liên minh vì sự thống nhất của người Romania (AUR), hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Ông Simion tiếp tục kêu gọi tổ chức bầu cử để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị.

Tổng thống Dan khẳng định chính phủ mới sẽ không bao gồm các đảng có lập trường chống phương Tây, đồng thời cam kết chính phủ do ông Niculescu đứng đầu sẽ duy trì định hướng thân phương Tây của Romania, thực hiện các mục tiêu tài chính và những cam kết quốc tế của nước này.

Nhà lãnh đạo cũng cảnh báo, tình trạng bất ổn kéo dài đang tác động đến tỷ giá, lãi suất và đầu tư tại Romania. Trong 4 năm qua, ông Niculescu phụ trách tiến trình Romania gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Phát biểu sau khi được chỉ định, ông Niculescu cho rằng, Romania đang trải qua một giai đoạn bất ổn kéo dài trong thời điểm khó khăn. Ông xác định nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng đa số tại Quốc hội để thông qua chính phủ mới, đồng thời duy trì định hướng châu Âu và Đại Tây Dương của Romania.

Ông cũng cho biết sẽ tiến hành đàm phán với các đảng trong Quốc hội nhằm hình thành đa số và thống nhất một chương trình điều hành thực tế.