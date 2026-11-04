Nỗ lực ổn định, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật

Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan những vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam

Về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan nhóm tội phạm nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ vừa triệt xóa vụ án liên quan hoạt động lừa đảo. Vụ án này liên quan 113 người nước ngoài hiện tạm trú ở Quảng Ninh, đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia… Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (so với thời điểm Bộ Công an thông báo ngày 25/10, tăng 5 bị can), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong số lượng đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Chúng ta cũng biết hiện nay loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này; đồng thời khẳng định:

Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Thứ ba, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Từ vụ án này, Bộ Công an rất mong người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, qua các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường. Bất thường ở đây là gì? Chúng tôi vẫn báo cáo và nhấn mạnh lại: Đó là khi không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường. Đây đều là những dấu hiệu phải hết sức cảnh giác, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Bộ khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Đây đều là những hành vi mà nếu chúng ta không nhận thức được sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật, và khi đó chúng ta sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan tội phạm cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của các nhà báo. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Bộ Công an mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, các công ty dịch vụ viễn thông với cơ quan chức năng và lực lượng công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, chúng ta vừa ngăn chặn được tội phạm, vừa trên tinh thần thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm sự an toàn cho người dân.

Quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất

Về vấn đề giảm lãi suất cho vay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết: Bối cảnh thực tế cho thấy nhu cầu vốn cho nền kinh tế luôn ở mức cao, phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Cùng với đó, diễn biến kinh tế thế giới rất phức tạp. Để ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao, nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có các ngân hàng trung ương chủ chốt, tiếp tục tăng lãi suất. Trong nước, áp lực lên mặt bằng lãi suất luôn ở mức lớn trong thời gian qua.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường.

Trước hết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng giảm từ 0,5-1%/năm lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, làm nền tảng để giảm mặt bằng lãi suất nói chung.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời phóng viên về vấn đề điều hành lãi suất. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Về lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu giảm từ 1,5-2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã đạt được một số kết quả rất tích cực:

Một là, về lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, đối với khối ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng nước ngoài, mức giảm bình quân phổ biến là 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm lãi suất huy động niêm yết từ 0,5-0,7%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, huy động tiền gửi rất quan trọng, tạo cơ sở để các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Về lãi suất huy động thực tế, số liệu thống kê cho thấy, đến đầu tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với thời điểm đầu tháng 10.

Đối với lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua đã giảm từ 0,2-0,5% so với thời kỳ báo cáo đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, trên 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,5-2%/năm.

Hai là, để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cũng như nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, về phía Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh việc triển khai các biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn, ngày hôm qua, ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng, nhằm hỗ trợ nguồn vốn tương đối dài hơi cho các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

Biện pháp này sẽ giúp hệ thống các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn, tăng thanh khoản, góp phần giảm mặt bằng lãi suất và đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong cuối năm 2022.

Về điều hành trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cung cầu trong nước và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến tín dụng trong hai tháng cuối năm để bảo đảm dòng vốn tín dụng đi đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các quy trình, thủ tục cấp tín dụng, nhằm bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Hiệu quả bước đầu tích cực sau thời gian sử dụng xăng sinh học

Đánh giá về hiệu quả sử dụng xăng sinh học sau 5 tháng, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, về kết quả đạt được, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản thực hiện được đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng được nhu cầu thị trường và cung-cầu về xăng dầu được bảo đảm, không có sự bất cân đối.

Năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Cho đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1 triệu m³/tháng). Tức là chúng ta có dư địa khoảng 30% để phòng khi có vấn đề xảy ra.

Khả năng cung ứng xăng sinh học E10 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Bộ hy vọng, thời gian tới với nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất phục hồi và tạo ra nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành nên năng lực sản xuất mới bảo đảm, ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Về tổng thể lũy kế từ 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Giá bán xăng sinh học E10 đã được duy trì ổn định, trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp và giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng. Chúng ta đã có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95 III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Công tác điều hành, kiểm tra giám sát thị trường, đo lường chất lượng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống. Đặc biệt, Bộ Công thương đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Bộ sẽ lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã tiếp nhận 315 ý kiến. Trong đó, có 314 ý kiến trong tháng 6, tháng 7. Và đặc biệt là trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây gần như là không có các ý kiến nữa. Bộ rất mong tiếp nhận trực tiếp ý kiến thông qua cơ quan báo chí để có thêm thông tin, qua đó giúp cho công tác điều hành trong thời gian tới.

Về tác động chính sách này đối với môi trường và chất lượng không khí, giám sát các hạt, do thời gian thực hiện 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm khác nhau có khác nhau và chưa phản ánh tính hệ thống. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, theo kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng một năm bằng E100 tự nhiên sẽ giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm. Lý thuyết là như vậy nhưng kết quả tương tác với môi trường thực tế như thế nào sẽ phụ thuộc vào đo đạc thực tế thời gian tới.