Mặt trận đầy cam go và thử thách

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua Hà Tĩnh dài gần 164,5 km, địa hình chủ yếu là núi cao, rừng sâu, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, đường mòn, lối mở. Lợi dụng đặc điểm này, tội phạm hình thành các đường dây ma túy xuyên quốc gia, tổ chức vận chuyển khép kín với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Đáng lo ngại nhất là tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và địa bàn các xã biên giới Sơn Kim 1, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân.

BĐBP và lực lượng Hải quan ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn tội phạm lợi dụng hàng hóa, phương tiện cá nhân vận chuyển ma túy qua biên giới.

Các đối tượng thường chia nhỏ thành nhiều khâu, từ tìm nguồn hàng, tập kết, vận chuyển đến trung chuyển sang tỉnh khác hoặc tiêu thụ tại địa bàn nội tỉnh. Kẻ cầm đầu thường ẩn danh, điều hành từ xa, người vận chuyển chỉ được thuê thực hiện từng chuyến hàng. Cách tổ chức khép kín khiến việc truy tìm đầu mối, bóc gỡ toàn bộ đường dây gặp nhiều khó khăn.

Trung tá N.K.H. - trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Để qua mắt lực lượng chức năng, tội phạm liên tục thay đổi người vận chuyển, phương tiện, thời gian và cung đường; khi lợi dụng đường mòn, lối mở, lúc trà trộn vào hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương. Ma túy được ngụy trang trong hàng hóa, phương tiện hoặc cất giấu ở nơi khó phát hiện. Chúng còn thuê người dân vùng biên mang ma túy cắt rừng đến điểm tập kết, sau đó gửi định vị cho người nhận đến lấy".

"Không chỉ hoạt động tinh vi mà tội phạm còn rất manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Trong các chuyên án, vụ án được triệt phá, hầu hết các đối tượng đều có vũ khí, thậm chí có những trường hợp súng đã được lên đạn. Vì vậy, khi phá án, chúng tôi phải kiên trì xác minh, mở rộng điều tra, bóc gỡ từng mắt xích và tính toán phương án bảo đảm an toàn”, Trung tá N. K. H. chia sẻ thêm.

Lực lượng phòng chống tội phạm xây dựng phương án ngăn chặn bọn tội phạm ma túy xâm nhập biên giới.

Đặc biệt, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nguy cơ ma túy thẩm lậu luôn tiềm ẩn. Hằng năm, số vụ ma túy bị phát hiện tại đây chiếm khoảng 85-90% tổng số vụ toàn tỉnh. Các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để vận chuyển ma túy từ Lào vào nội địa. Nguy cơ thẩm lậu ma túy hiện hữu trong từng chuyến hàng, từng phương tiện.

Thượng tá Phan Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: “Khó khăn lớn nhất trong đấu tranh với tội phạm ma túy tại cửa khẩu là các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, vận tải hàng hóa hợp pháp, du lịch, thăm thân để che giấu hành vi phạm tội. Ma túy có thể được cất giấu trong những khoang, thành, thùng hay vị trí đã gia cố trên phương tiện hoặc ngụy trang, trà trộn giữa hành lý, hàng hóa thông thường. Điều này khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao nên ngăn chặn hiệu quả”.

BĐBP Cầu Treo sử dụng chó nghiệp vụ tuần tra, mật phục tội phạm ma túy tại hai bên cánh gà cửa khẩu.

Chủ động khóa chặt các tuyến, địa bàn

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh xác định phải chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn ma túy từ ngoại biên và khu vực biên giới, không để thẩm lậu vào nội địa mới đấu tranh. Trên cơ sở đặc điểm từng địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ và 6 đồn biên phòng tuyến bộ đã xây dựng phương án phù hợp, kết hợp kiểm soát cửa khẩu với tuần tra đường mòn, lối mở và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập.

CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang tập luyện phương án đánh bắt tội phạm ma túy xâm nhập biên giới xã Hương Quang.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi ngăn chặn tội phạm ma túy trên cơ sở làm tốt điều tra cơ bản, rà soát địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng mạng lưới nguồn tin và tập trung phân tích, đánh giá từng dấu hiệu, kịp thời phát hiện từng đường dây, nắm bắt từng phương thức hoạt động mới. Khi xác lập chuyên án, chúng tôi chỉ đạo phân công lực lượng, xác định rõ nhiệm vụ từng bộ phận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên tuyến, kiên trì theo dõi, chủ động xác minh, lựa chọn thời điểm phá án. Qua đó, bảo đảm đánh trúng đối tượng chủ mưu, triệt phá tận gốc đường dây”.

CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp với Đại đội Bảo vệ biên giới 311 (Lào) tuần tra, mật phục ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy và hàng cấm qua lối mở Động Trìm (xã Hương Xuân).

Dọc toàn tuyến biên giới, các đồn biên phòng cũng duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung vào khu vực rừng núi hiểm trở, đường mòn, lối mở và địa bàn có nguy cơ cao. Cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, vượt dốc, băng rừng, tổ chức tuần tra, mật phục suốt ngày đêm. Mọi dấu hiệu bất thường về người, phương tiện, hoạt động qua lại biên giới đều được chú ý xác minh, kết nối kịp thời với lực lượng nghiệp vụ. Qua đó, góp phần bịt kín những khoảng trống mà tội phạm có thể lợi dụng.

Ngoài ra, BĐBP Hà Tĩnh chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm ma túy. Theo đó, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho tội phạm, chủ động cung cấp thông tin nghi vấn. BĐBP cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong nước và Lào để trao đổi thông tin, kiểm soát địa bàn, tuần tra song phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Qua đó, tạo thế trận liên hoàn, khép kín địa bàn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Gia quán triệt nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy dịp cuối năm.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ nên từ năm 2021 - 2025, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 58 chuyên án, vụ án, bắt giữ 75 đối tượng, thu 94 bánh heroin, 85 kg heroin, 908 kg ma túy tổng hợp, gần 494 nghìn viên hồng phiến cùng nhiều tang vật khác. Năm 2026, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh 13 vụ/17 đối tượng, thu 65.850 viên hồng phiến, 12 kg ketamine và 26 kg cần sa. Các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đều được triển khai bài bản, linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự chủ động, kiên quyết và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Do đó, chúng tôi đã có sự kết hợp đồng bộ giữa phòng ngừa, kiểm soát địa bàn, đấu tranh nghiệp vụ với phát huy vai trò của Nhân dân và hợp tác giữa lực lượng trong, ngoài nước. Nhờ vậy đã triệt phá được nhiều đường dây, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân”.