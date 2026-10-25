Nỗ lực ngăn bệnh truyền nhiễm lây lan trong trường học

Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng đột biến

Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, chị Lê Nguyễn Phương Linh (phường Phước Long, TPHCM) vẫn xin nghỉ làm để đưa 2 con đến Viện Pasteur TPHCM tiêm vaccine não mô cầu. Sau khi đọc tin một học sinh tử vong vì não mô cầu, chị Linh mới biết đến căn bệnh này. Điều lo ngại nhất là triệu chứng của bệnh dễ gây nhầm lẫn, nếu không điều trị đúng sẽ tử vong rất nhanh.

“Đây là vaccine dịch vụ, giá khá cao so với điều kiện gia đình nhưng tôi cũng cố gắng tiêm đủ cho 2 con phòng bệnh”, chị Linh chia sẻ.

Không riêng chị Linh, nhiều phụ huynh tại TPHCM cũng rất lo lắng trước diễn biến của bệnh não mô cầu. Nhu cầu tiêm vaccine lập tức tăng đột biến.

Phụ huynh đưa trẻ tiêm vaccine não mô cầu tại một cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TPHCM

Tại Viện Pasteur TPHCM, ngày thường có khoảng 15-20 khách hàng đến tiêm vaccine não mô cầu. Nhưng những ngày gần đây, lượng khách tăng khoảng 7-8 lần.

Theo BS-CKI Đinh Văn Thới, Phó Trưởng Phòng khám đa khoa, Viện Pasteur TPHCM, sau khi tiêm vaccine, cơ thể cần có thời gian để hình thành miễn dịch. Vì vậy, người dân tuyệt đối không chủ quan mà cần tiếp tục duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân, hạn chế nguy cơ phơi nhiễm. Nguyên tắc hàng đầu trong phòng, chống bệnh do viêm não mô cầu là phát hiện sớm, điều trị kịp thời và quản lý chặt chẽ người bệnh cũng như người tiếp xúc gần.

Đặc biệt, bệnh não mô cầu không phải căn bệnh duy nhất đang lưu hành. Trong giai đoạn hiện nay, một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết hoặc bệnh viêm hô hấp cấp cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ nhỏ và người dân.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), hồi tháng 9, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 3.110 lượt khám thì hiện nay, con số lên đến hơn 4.000 lượt. Trong số này, các bệnh lý hô hấp chiếm số lượng đáng kể. Trung bình mỗi ngày có 2.329 lượt khám và 77 lượt nhập viện vì bệnh hô hấp, chủ yếu là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính...

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho thấy, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận thêm 1.605 ca sốt xuất huyết và 1.844 ca tay chân miệng. Riêng số ca tay chân miệng tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước đó, tích lũy từ đầu năm đến nay là hơn 40.000 ca mắc.

Trường học "lập hàng rào" phòng bệnh truyền nhiễm

Không chỉ tập trung cho công tác dạy và học, các cơ sở giáo dục luôn chú trọng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. Trường Mầm non Hương Sen (phường Tam Thắng, TPHCM) hiện có 495 học sinh với 18 nhóm, lớp. Trong giai đoạn này, tỷ lệ trẻ đến trường đạt khoảng 96%, số trẻ vắng học chủ yếu do bị ho, sốt.

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, khẳng định, ngay từ đầu năm học mới, trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua Facebook, website và các nhóm lớp. Mỗi ngày, giáo viên luôn hướng dẫn và nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Lớp học, bàn ghế, tay nắm cửa, đồ chơi và các bề mặt học sinh thường tiếp xúc cũng được lau chùi, vệ sinh định kỳ mỗi cuối tuần.

Còn tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), quy trình ứng phó được khởi động ngay khi ghi nhận 2 ca tay chân miệng và 1 ca sốt xuất huyết trong tháng 10-2026. Nhà trường phối hợp y tế địa phương tổ chức khử khuẩn, tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp, khuyến cáo phụ huynh cho trẻ nghỉ học và điều trị, theo dõi sát sao tình hình...

Sự chủ động và minh bạch là cốt lõi trong phòng chống dịch bệnh. Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (phường Xóm Chiếu, TPHCM), chia sẻ, kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2026-2027 được nhà trường xây dựng ngay từ sớm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được tuyên truyền và nâng cao năng lực nhận biết các bệnh cơ bản, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa lây lan trong trường học. Đáng chú ý, trường ban hành quy trình 9 bước khi phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, rất cụ thể, chi tiết.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin, Sở GD-ĐT thành phố đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp trong chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục đến hết năm 2026. Trong tháng 10 và 11-2026, toàn bộ trường học thuộc nhóm điểm nguy cơ sốt xuất huyết sẽ được ngành y tế rà soát, giám sát. Song song đó, 100% trường mầm non, nhóm trẻ, cơ sở giữ trẻ thực hiện kiểm soát bệnh tay chân miệng.

“Công tác thông tin về tình hình dịch bệnh phải chính xác, thống nhất với thông tin của ngành y tế, không gây hoang mang trong cha mẹ học sinh. Trường hợp xảy ra ổ dịch, diễn biến bất thường, ca bệnh nặng, tử vong hoặc nguy cơ lan rộng trong trường học, cơ sở giáo dục phải thông tin ngay cho Trạm y tế và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp, không chờ báo cáo định kỳ”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang nói.