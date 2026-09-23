Nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng tại vùng biên

Cán bộ Trạm Y tế xã Nà Bủng tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng đầy đủ cho người dân bản Nà Bủng 2.

Tại xã Nậm Kè, công tác tiêm chủng mở rộng được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trạm Y tế xã tổ chức các đợt tiêm theo kế hoạch. Trước mỗi đợt tiêm, cán bộ y tế phối hợp với 14 trưởng bản và nhân viên y tế bản rà soát trẻ đến lịch, trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi, đồng thời thông báo lịch tiêm đến từng gia đình. Toàn xã hiện có 223 trẻ thuộc nhóm đối tượng theo dõi tiêm chủng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế đã tổ chức 9 đợt tiêm, tỷ lệ trẻ được tiêm đầy đủ, đúng lịch đạt khoảng 73%. Một số mũi tiêm có tỷ lệ thực hiện khá, như viêm não Nhật Bản mũi 3 đạt 76%; DPT mũi 4 và viêm não Nhật Bản mũi 2 cùng đạt 71%.

Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác khiến việc quản lý đối tượng và theo dõi lịch tiêm gặp khó khăn. Một số gia đình đi làm xa hoặc thay đổi nơi cư trú, có thời điểm việc cập nhật thông tin về trẻ chưa kịp thời; công tác tuyên truyền ở một số bản gặp trở ngại do khác biệt về ngôn ngữ; một bộ phận phụ huynh chưa chủ động đưa trẻ đi tiêm đúng lịch.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè chia sẻ: “Chúng tôi xác định phải rà soát đến từng bản, thường xuyên rà soát để phát hiện trẻ bị lỡ mũi tiêm và tiến hành tiêm vét, bảo đảm trẻ trong diện tiêm chủng mở rộng được tiêm đầy đủ, đúng mũi, đủ liều theo quy định của Bộ Y tế. Xã tiếp tục bảo đảm các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, vật tư và an toàn tiêm chủng; tăng cường tuyên truyền, vận động tại cơ sở, chú trọng những gia đình có trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào lợi ích của tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và nguy cơ mắc bệnh khi trẻ bỏ mũi hoặc tiêm muộn”.

Cùng với rà soát đối tượng, xã Nậm Kè chủ động chuẩn bị vắc xin và điều kiện cần thiết cho từng đợt tiêm. Nhu cầu vắc xin được tổng hợp dựa trên số trẻ trong diện tiêm chủng, báo cáo và đề xuất cấp trên cung ứng kịp thời. Việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin thực hiện theo quy định, hạn chế tình trạng thiếu hoặc gián đoạn nguồn vắc xin. Trạm Y tế thường xuyên kiểm tra, đối chiếu sổ quản lý, danh sách đối tượng và số liệu báo cáo; đánh giá tiến độ từng chỉ tiêu để có biện pháp khắc phục ngay các chỉ tiêu còn thấp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

Tại xã Nà Bủng, địa bàn rộng, dân cư phân tán là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ vắc xin. Nhiều bản cách xa trạm y tế; một số gia đình đưa trẻ theo khi đi làm nương xa, có trường hợp ở lại dài ngày trên nương nên trẻ bỏ lỡ lịch tiêm. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến việc tiếp cận thông tin về lịch tiêm, phòng bệnh và lợi ích của vắc xin ở một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ tại xã đạt trên 50%.

Y sĩ đa khoa Giàng A Sung, Trạm Y tế xã Nà Bủng cho biết: “Để tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn, Trạm Y tế xã đã phối hợp với y tế bản, cộng tác viên đi từng hộ gia đình rà soát tiền sử tiêm chủng, nhắc lịch và vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm. Đối với những bản xa hoặc giao thông khó khăn, chúng tôi tổ chức các điểm tiêm lưu động, đưa trang thiết bị và vắc xin xuống trực tiếp địa bàn để tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời tăng cường truyền thông trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, xây dựng nội dung tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng Mông để người dân dễ tiếp cận”.

Chị Thào Thị Sài, bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng chia sẻ: “Cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền, nhắc lịch tiêm cho gia đình. Tôi được giải thích về lợi ích của tiêm chủng nên cố gắng đưa các cháu đi tiêm đúng lịch, đủ mũi để phòng bệnh”.

Để tỷ lệ tiêm chủng từng bước được nâng lên, yếu tố quyết định vẫn là sự chủ động của cơ sở y tế trong quản lý đối tượng và sự đồng thuận của mỗi gia đình. Khi cán bộ y tế nắm được từng trẻ, người dân hiểu rõ lợi ích của tiêm chủng, nguy cơ bỏ sót, bỏ mũi tiêm sẽ được hạn chế. Qua đó, công tác tiêm chủng mở rộng tại vùng cao, biên giới có thêm nền tảng để duy trì hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em ngay từ cộng đồng.