Cô trò Trường Tiểu học Lê Tất Đắc trong giờ học.

Tại Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, với 1 trường chính, 2 phân hiệu, tổng số 1.485 học sinh và 71 cán bộ, giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành hoạt động thường xuyên trong dạy học. Giáo viên chủ động khai thác các phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế bài giảng, xây dựng câu hỏi, chấm bài và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Cô Nguyễn Thị Nam, giáo viên nhà trường, cho biết: “Việc ứng dụng AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, đồng thời làm mới phương pháp truyền đạt kiến thức. Đơn cử như trong các tiết Tập đọc, Lịch sử, Địa lý, tôi sử dụng công nghệ để tái hiện những làn điệu dân ca, trang phục, phong tục, tập quán của các vùng miền, dân tộc. Nhờ đó, bài học trở nên trực quan, sinh động, giúp học sinh hứng thú, ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Ngoài ra, tôi cũng giao các bài tập tình huống, câu hỏi gợi mở để học sinh chủ động tìm hiểu, rèn luyện tư duy độc lập và khả năng khám phá”.

Từ thực tiễn giảng dạy trong nhà trường, bà Nguyễn Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, chia sẻ: “Nhà trường luôn khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, song phải sử dụng đúng mục đích, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thông tin, bảo đảm hiệu quả và chất lượng giáo dục”.

Không chỉ đổi mới hoạt động giảng dạy, chuyển đổi số còn được Trường THCS Hoằng Hóa xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027, nhất là trong công tác quản trị nhà trường. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 trường, nhà trường có nhiều điểm trường, đặt ra yêu cầu cấp thiết về thống nhất nội dung quản lý, đồng bộ và kết nối dữ liệu.

Ông Lê Việt Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, trường đã thành lập tổ hành chính quản trị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong quản lý các hệ thống dữ liệu, đồng bộ thông tin học sinh, giáo viên giữa các phân hiệu. Nhờ đó, việc tra cứu, tổng hợp thông tin phục vụ công tác quản lý được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Sinh hoạt chuyên môn cũng được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ bài giảng, kinh nghiệm giảng dạy. Trong công tác tài chính, nhà trường ứng dụng mã QR, tạo thuận lợi để phụ huynh thực hiện các khoản đóng góp theo quy định thông qua tài khoản của trường”.

Đáng chú ý, giáo viên nhà trường tích cực sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Notebook... để xây dựng bài giảng điện tử, đề kiểm tra, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh.

Xã Hoằng Hóa hiện có 7 trường học, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS, hoạt động theo mô hình trường chính và các phân hiệu, điểm trường. Sau sắp xếp, bộ máy các nhà trường cơ bản được kiện toàn; kế hoạch giáo dục được thống nhất, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học duy trì ổn định. Tạo điều kiện tập trung nguồn lực chuyên môn, lựa chọn giáo viên cốt cán, tăng cường hỗ trợ giữa các phân hiệu, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn không ít khó khăn. Tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, việc bố trí giáo viên dạy liên điểm gây áp lực về thời khóa biểu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, phòng tin học, phòng học bộ môn và không gian phục vụ hoạt động thể chất còn thiếu hoặc xuống cấp. Tại Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, hệ thống máy tính phục vụ môn Tin học đã cũ, phân hiệu 2 của nhà trường còn phải sử dụng nhờ một số phòng chức năng, trang thiết bị của trường THCS, gây khó khăn trong tổ chức dạy học.

Trước thực tế đó, xã Hoằng Hóa xác định nâng cao chất lượng giáo dục đại trà là nền tảng, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong đó, Trường THCS Nhữ Bá Sỹ giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, gắn với định hướng phát triển trường trọng điểm chất lượng cao; các trường tiểu học và THCS phối hợp phát hiện, nuôi dưỡng năng khiếu, bảo đảm học sinh ở các phân hiệu đều có cơ hội được quan tâm, bồi dưỡng.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ giáo viên bồi dưỡng ổn định, tổ chức khảo sát, phát hiện nguồn học sinh từ sớm, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phòng học, máy tính, thiết bị và học liệu dùng chung; tăng cường kiểm tra, đánh giá, theo dõi chất lượng giữa các điểm trường.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với củng cố cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới phương pháp dạy học đang mở ra hướng đi mới cho giáo dục Hoằng Hóa. Đây cũng là giải pháp quan trọng để các nhà trường từng bước khắc phục khó khăn sau sắp xếp, bảo đảm chất lượng giáo dục phát triển đồng đều, thực chất và bền vững.