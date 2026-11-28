Để chính sách BHYT thực sự vào cuộc sống, xã Mậu A chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong vận động người dân tham gia. Từ cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể đến trưởng thôn đều được huy động vào cuộc, đưa thông tin về chính sách bảo hiểm đến từng nhóm đối tượng, từng hộ gia đình.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, nhất là việc được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, giảm áp lực kinh tế khi không may gặp rủi ro về sức khỏe. Thay vì chỉ tuyên truyền qua các hội nghị, địa phương tăng cường gặp gỡ trực tiếp, tư vấn, giải đáp những băn khoăn của người dân; đồng thời rà soát các trường hợp chưa tham gia hoặc thẻ BHYT sắp hết hạn để kịp thời vận động.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Mậu A tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm. Ngày 9/5/2026, hoạt động hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân được tổ chức, tập trung tuyên truyền đến các nhóm đối tượng, trong đó chú trọng hộ kinh doanh và người lao động khu vực phi chính thức.

Đặc biệt, ngày 15/10/2026, UBND xã phối hợp triển khai Chiến dịch “90 ngày” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2026. Đây là đợt cao điểm huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành tập trung nguồn lực, đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm.

Ông Lưu Quang Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A cho biết: “Chiến dịch “90 ngày” nhằm tập trung nguồn lực, đẩy mạnh vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Qua đó, địa phương từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”.

Không chỉ tập trung phát triển người tham gia mới, xã Mậu A chú trọng duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, hạn chế tình trạng gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh. Các thôn chủ động rà soát danh sách người chưa có thẻ, người sắp hết hạn thẻ để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở.

Cán bộ, hội viên các đoàn thể cũng trở thành những tuyên truyền viên tích cực, trực tiếp chia sẻ thông tin, giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn về mức đóng, quyền lợi và phương thức tham gia.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được thực hiện theo hướng gần dân, sát đối tượng, không chỉ dừng ở phổ biến chính sách mà quan trọng nhất là giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của BHYT.

Với những hộ còn khó khăn hoặc chưa có thói quen tham gia bảo hiểm, sự kiên trì vận động, giải thích bằng những tình huống thực tế đã góp phần thay đổi nhận thức. Người dân từng bước chuyển từ tâm lý chỉ tham gia khi có nhu cầu khám, chữa bệnh sang chủ động dự phòng rủi ro, bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn Yên Hưng, xã Mậu A chia sẻ: “Được tuyên truyền, vận động nên tôi đã mua thẻ BHYT hộ gia đình cho 5 thành viên trong nhà. Có thẻ BHYT, gia đình tôi yên tâm hơn khi chẳng may ốm đau, bệnh tật”.

Tính đến ngày 15/11, xã Mậu A có 38.044 người có thẻ BHYT, đạt 94% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2026. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH cơ sở Mậu A đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát các nhóm đối tượng, nhất là những người chưa tham gia hoặc có thẻ sắp hết hạn. Đồng thời, địa phương phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, gắn kết quả vận động với nhiệm vụ của từng địa bàn, từng tổ chức.

Mở rộng diện bao phủ BHYT không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu an sinh xã hội mà quan trọng hơn chính là giúp mỗi người dân có thêm điểm tựa khi đối mặt với bệnh tật. Khi nhận thức chuyển thành hành động tự giác, mỗi người sẽ chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.