Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

Khắc phục địa hình

Tháng 6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa. Với chiều dài tuyến khoảng 56,7 km, công trình hướng đến phát triển kinh tế - xã hội liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh và cho cả tỉnh Khánh Hòa; hình thành mạng lưới giao thông cơ động, thông suốt, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 - 2027, trong đó gói thầu xây dựng 1.694 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa - Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa - Công ty TNHH Tân Khánh Hòa - Tổng Công ty Thăng Long - Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam thi công. Dự án được khởi công xây dựng đầu tháng 3/2024, thời hạn hoàn thành vào tháng 3/2027 (36 tháng).

Tiến độ dự án liên kết vùng miền Trung TP. Đà Nẵng đang có cải thiện rõ nét trong quý III.2026. Ảnh: Ngọc Phú

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư), về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đã phê duyệt 100% phương án tại đoạn 1 và đoạn 3 với chiều dài 26,7 km/1.061 trường hợp; chi trả tiền bồi thường 1.043/1.061 trường hợp, đạt 98,3%, còn 18 trường hợp chưa nhận tiền. Vướng mắc của dự án, theo chủ đầu tư đang rơi vào đoạn 2 (khoảng 30Km) vì băng qua rừng tự nhiên, dù UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang đất dự án nhưng tiến độ chưa đáp ứng.

Theo đại diện chủ đầu tư, đoạn 2 chậm vì địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vực sâu chia cắt, không có đường nhánh hoặc đường hiện hữu để tiếp cận khu vực nên khai thác và vận chuyển lâm sản khó khăn ảnh hưởng đến bàn giao mặt bằng, đá tận dụng phục vụ thi công khó vận chuyển.

Nhìn nhận tiến độ dự án chậm so với kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Huyền cho biết: “Tỉnh đã đưa ra các mốc tiến độ đối với chính quyền các xã Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Trong đó, giải quyết 18 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng và di dời 11,5 km đường ống nước còn lại để hoàn thành mặt bằng đoạn 2 trong quý IV/2026. Đối với đoạn 1 và đoạn 3, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027 và toàn bộ dự án hoàn thành trong quý IV/2027 (chậm ít nhất 6 tháng so với thời hạn hợp đồng - pv)”.

Tháo nút thắt mặt bằng, vượt qua “bão” giá

Nếu Khánh Hòa đang có những nỗ lực chinh phục địa hình tăng tốc thi công dự án Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 thì tại Đà Nẵng, Dự án Liên kết vùng miền Trung có tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) cũng đang kiên thì tháo nút thắt mặt bằng và vượt qua bão giá vật liệu. Dự án này do Ban Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Sambo Engineering - Công ty TNHH Kunhwa Engineering & Consulting (Hàn Quốc) - Công ty CP Tư vấn xây dựng 138 (Việt Nam) thực hiện gói thầu tư vấn và giám sát; Tổng công ty Thăng Long thực hiện gói thầu thi công 521,07 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 31,5 km, liên kết từ biển đến miền núi của TP. Đà Nẵng với điểm đầu xã Thăng Trường, điểm cuối xã Trà My. Dự án đồng thời tạo thuận lợi giao thương đưa nông sản, lâm sản miền núi xuống đồng bằng, phát triển du lịch biển và núi rừng, phục vụ cứu hộ, cứu nạn, động lực để các xã phía Tây Đà Nẵng bắt nhịp phát triển cùng đô thị ven biển.

Theo chủ đầu tư, nút thắt về giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu đã cơ bản được khơi thông. Chỉ trong quý III/2026, có sự thay đổi rõ rệt với mặt bằng toàn tuyến bàn giao 82,02 % (tháng 7 là 72,58%). Không chỉ nan giải về mặt bằng, theo nhà thầu thi công Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, giá vật liệu cát xây dựng, đất đắp, cấp phối đá dăm, đá cho bê tông nhựa liên tục biến động, tăng nhiều lần liên tiếp, có thời điểm vượt xa giá công bố; nguồn cung khan hiếm cục bộ, nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trước.

Dù vậy, 9 mũi thi công dọc tuyến vẫn được duy trì, chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu, đưa trạm trộn bê tông nhựa vận hành trở lại, tăng nhân lực từ 30 lên 70 người trên công trường chỉ trong tháng 9/2026. “Mặt bằng tuy đã cơ bản được giải phóng nhưng vẫn còn tình trạng da beo, không liên tục; nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như trụ điện, lưới điện trung – hạ thế, cáp viễn thông chưa được di dời kịp thời (riêng địa bàn Tiên Phước còn 11 trụ điện, trong đó có trụ nằm trên mặt đường). Thi công phải chia nhỏ từng đoạn ngắn, khó tổ chức dây chuyền, cộng thêm thời tiết mưa kéo dài, khiến tiến độ một số đoạn chưa đạt kỳ vọng”- chủ đầu tư ghi nhận.

Đến thời điểm hiện tại, Giá trị xây lắp lũy kế đạt 253,37 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với cuối tháng 7/2026; nghiệm thu thanh toán 248,51 tỷ đồng. Một số đoạn tuyến cơ bản đáp ứng như: đoạn Quốc lộ 1 - ĐT615 (dài 1,86 km) đã thảm bê tông nhựa hoàn chỉnh trong tháng 10/2026 sẵn sàng phục vụ nhân dân đi lại; Đoạn Tài Đa - Tiên Phước (dài 8,8 km) đã thảm lớp bê tông nhựa dưới được 4,2 km, lớp mặt được 3,98 km - riêng tháng 9/2026, chiều dài thảm lớp mặt tăng gần gấp đôi, phấn đấu hoàn thành toàn đoạn trong năm 2026. Các đoạn qua xã Trà My (Km48 - Km53+457) mặt bằng đã sạch khoảng 98%; đã thảm lớp bê tông nhựa dưới, khoảng 4km lớp mặt sẽ được thảm hoàn thiện trong năm 2026, mang lại diện mạo mới cho trung tâm vùng núi phía Tây. Với hạng mục cầu Trường Giang cơ bản hoàn thành kết cấu chính, đang thi công đường đầu cầu. Mục tiêu, theo chủ đầu tư, đến tháng 12/2026 hoàn thành đoạn Tài Đa - Tiên Phước và thảm hoàn thiện các đoạn qua xã Trà My; cơ bản hoàn thành tất cả các đoạn đã có mặt bằng; tháng 6/2027 hoàn thành các đoạn còn lại có mặt bằng bàn giao trước tháng 12/2026, đưa toàn tuyến vào khai thác.