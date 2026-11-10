Nỗ lực kiểm soát dịch sốt xuất huyết

Cán bộ y tế phường Hội An Tây kiểm tra các dụng cụ chứa nước, xử lý nguy cơ phát sinh lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chủ động từ cơ sở

Từ đầu năm đến nay, phường Điện Bàn Đông ghi nhận gần 400 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 30 ổ dịch. Đáng chú ý, chỉ tính trong tuần đầu tiên của tháng 11, địa phương ghi nhận thêm 50 ca mắc và 5 ổ dịch.

Hiện, có 5 ổ dịch cần tập trung xử lý, trong đó đã xác định được địa điểm của 4 ổ dịch tại các tổ dân phố Hà Dừa, Câu Hà, Tứ Câu và Phong Hồ.

Ông Trần Lộc Quang, Giám đốc Trạm Y tế phường Điện Bàn Đông cho biết, trước tình hình dịch bệnh gia tăng, địa phương sẽ rà soát các khu vực có ca mắc, ổ dịch đang hoạt động và những địa bàn có nguy cơ cao để xác định phạm vi, mức độ nguy cơ và phân công lực lượng phụ trách cụ thể.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ như: nơi thu mua phế liệu, cơ sở sửa chữa xe, khu nhà trọ, công trình xây dựng, nhà bỏ hoang, khu đất trống, trường học và các khu vực công cộng.

Các tổ dân phố được huy động tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy định kỳ; duy trì hằng tuần tại khu vực nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại khu vực có chỉ số véc-tơ cao và hằng tháng tại các khu vực còn lại theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngoài ra, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết, đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà.

Tương tự, tình hình sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp ở phường Sơn Trà. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương ghi nhận 383 ca mắc với 39 ổ dịch nhỏ. Riêng tháng 10/2026 có 195 ca mắc và 20 ổ dịch nhỏ, chiếm hơn một nửa số ca mắc và ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm.

Trạm Y tế phường phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng tại khu dân cư triển khai khoanh vùng, điều tra chỉ số véc-tơ, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy và vệ sinh môi trường. Đến ngày 31/10, toàn bộ 39/39 ổ dịch nhỏ trên địa bàn đã được xử lý theo quy trình. Ngoài ra, phối hợp triển khai phun hóa chất chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại 20 trường học công lập trên địa bàn.

Bác sĩ Phan Quốc Tín, Giám đốc Trạm Y tế phường Sơn Trà nhận định, thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm 2026, nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời tiết nắng, mưa thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.

“Trạm Y tế sẽ tiếp tục rà soát, xử lý hóa chất diệt muỗi tại các điểm nguy cơ và những tổ dân phố có nguy cơ bùng phát dịch cao. Trước đó, ngày 7/11, đơn vị phối hợp với các lực lượng tại địa phương ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy gắn với tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Tiếp nối các hoạt động này, chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi dự kiến được triển khai từ ngày 9 đến 13/11”, bác sĩ Tín nói.

Trạm Y tế phường Sơn Trà phối hợp các lực lượng tại địa phương tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy gắn với tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Tăng cường giám sát

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng, tạo áp lực lên công tác tiếp nhận và điều trị.

Bệnh viện chủ động rà soát, bố trí thêm giường bệnh, tăng cường nhân lực y tế và chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Đồng thời các khoa, phòng phối hợp trong phân luồng, theo dõi và điều trị bệnh nhân, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng để xử trí. Qua đó, bảo đảm công tác điều trị được triển khai liên tục, an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông tin, tính đến ngày 4/11, toàn thành phố ghi nhận 8.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 589 ổ dịch. Trước diễn biến này, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng và lan rộng trong cộng đồng.

Đáng lo ngại, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng, nhất là trong giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát, ngay cả khi người bệnh đã giảm hoặc hết sốt. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, theo dõi và điều trị đúng hướng dẫn của nhân viên y tế có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng và tử vong.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, CDC thành phố khuyến cáo người dân dành 10-15 phút mỗi ngày kiểm tra các vật dụng chứa nước trong và xung quanh nhà; đậy kín các dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước, loại bỏ vật phế thải có khả năng đọng nước, lật úp các vật dụng không sử dụng và diệt lăng quăng, bọ gậy.

Cạnh đó, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi khi có yêu cầu. Đồng thời chủ động đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn về vắc xin phòng sốt xuất huyết phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.