Cả hai mẫu xe nằm trong đợt ưu đãi mới nhất đều có cấu hình 7 - 8 chỗ ngồi, đồng thời cũng nằm trong nhóm có doanh số thấp của thương hiệu Kia tại thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ chỉ được áp dụng trên một vài phiên bản.

Đối với mẫu SUV cỡ D Kia Sorento, chỉ có hai phiên bản máy dầu Signature dẫn động cầu trước (FWD) và 4 bánh toàn thời gian (AWD) được hỗ trợ toàn bộ mức thu lệ phí trước bạ.

Cụ thể, phiên bản Sorento 2.2D Signature AWD hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị 1,419 tỷ đồng, mức giảm giá sau quy đổi tương đương từ 141,9 - 170 triệu đồng.

Mẫu xe Kia Sorento thuần động cơ đốt trong hưởng chính sách hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ - Ảnh: Thaco Auto

Tương tự, mức giảm giá sau quy đổi của phiên bản Sorento 2.2D Signature FWD sẽ khoảng từ 133,9 - 161 triệu đồng. Phiên bản này hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị 1,339 tỷ đồng.

Đối với các phiên bản Sorento Hybrid, Thaco Auto điều chỉnh chính sách ưu đãi tốt hơn so với đợt khuyến mại công bố hồi đầu tháng 11.

Trong đó, cả hai phiên bản Sorento Signature Hybrid mới đều được bổ sung thêm khoản giảm giá 10 triệu đồng, bên cạnh gói khuyến mại trước đó là quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm voucher dịch vụ. Phiên bản Sorento Premium Hybrid được giảm giá nhẹ 5 triệu đồng và không thêm khuyến mại. Riêng phiên bản Sorento Plug-in Hybrid không hưởng bất kỳ khoản ưu đãi nào.

Chính sách kích cầu tương tự cũng được áp dụng đối với dòng xe MPV cao cấp cỡ lớn Carnival. Theo đó, người tiêu dùng mua hai phiên bản máy dầu Premium và Luxury cấu hình 8 chỗ ngồi được hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ.

Phiên bản Kia Carnival Hybrid - Ảnh: Thaco Auto

Sau quy đổi, mức giảm giá của phiên bản Carnival 2.2D Premium 8S sẽ từ 145,9 - 175 triệu đồng, tương đương 10 - 12% giá bán lẻ khuyến nghị 1,459 tỷ đồng. Phiên bản Carnival 2.2D Luxury 8S​ hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị 1,299 tỷ đồng, quy đổi khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ thành giảm giá từ 129,9 - 155,8 triệu đồng.

Hai phiên bản máy dầu cấu hình 7 chỗ ngồi được bổ sung thêm mức giảm giá trực tiếp 40 - 50 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản Carnival Hybrid vẫn hưởng chính sách ưu đãi 2 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm voucher dịch vụ như công bố hồi đầu tháng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe Kia Sorento đạt tổng sản lượng bán hàng 1.034 chiếc luỹ kế 10 tháng năm 2026, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù tăng trưởng khá mạnh song doanh số của Kia Sorento vẫn thấp hơn hầu hết các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ D như Hyundai Santa Fe (1.458 chiếc), Toyota Fortuner (1.735 chiếc), Mazda CX-8 (2.816 chiếc) và Ford Everest (9.552 chiếc).

Mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival thu về kết quả bán hàng 3.556 chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ 2025 (đạt 3.782 chiếc).