Nỗ lực khống chế đám cháy ở Hà Nội và Đắk Lắk

Tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy nhà ở xã Thượng Phúc, Hà Nội

Theo lực lượng chức năng, khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an xã và lực lượng quân sự địa phương cũng có mặt phối hợp.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy được sử dụng kết hợp làm cơ sở sửa chữa xe, diện tích khoảng 100 m². Ngọn lửa phát triển mạnh, bao trùm khu vực bên trong ngôi nhà.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết nghi có người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, chưa xác nhận số người mắc kẹt cũng như thông tin về thương vong.

Đám cháy đã được khống chế sau đó. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục trinh sát hiện trường, dập tàn và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Huy động lực lượng chữa cháy cửa hàng bán đồ thể thao

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng huy động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy và ngăn cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt đầu từ cửa hàng bán đồ thể dục, thể thao với nhiều vật liệu dễ cháy, vì vậy ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rất lớn và thiêu rụi hàng hóa trong cửa hàng. Đây cũng là khu dân cư đông đúc nên nguy cơ cháy lan ra các nhà bên cạnh là rất cao. Người dân ở các nhà liền kề hô hoán chạy thoát ra khỏi khu vực có nguy cơ bị cháy lan.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 15 phút ngày 7/10, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm nguội hiện trường, vật liệu dễ cháy để ngăn chặn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.