Cô Phạm Thị Thúy Hằng trình bày các giải pháp hỗ trợ học sinh sử dụng AI trong viết văn nghị luận lớp 9

Trong tiết Ngữ văn lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông, TPHCM), với bài học “Viết nghị luận về một vấn đề gần gũi trong đời sống học sinh hôm nay”, chủ đề “Cách giải quyết mâu thuẫn, xung đột ở lứa tuổi học trò”, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên Ngữ văn, đã thiết kế và đưa vào sử dụng nhiều ứng dụng AI phù hợp như chatbot, phiếu học tập, Padlet, hỗ trợ học sinh lập dàn ý và viết đoạn văn.

Đáng chú ý, chatbot do giáo viên thiết kế chỉ có chức năng đặt câu hỏi gợi mở, không trực tiếp sửa ý hay viết đoạn văn thay học sinh. Thông qua hệ thống câu hỏi, học sinh tự suy nghĩ, bổ sung và hoàn thiện các giải pháp trong dàn ý. Nhờ đó, các em có thêm cơ hội phản biện, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, giúp bài viết có chiều sâu hơn.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hằng, khi AI ngày càng phát triển và thâm nhập sâu vào đời sống giáo dục, tình trạng học sinh lạm dụng AI để viết văn đặt ra không ít băn khoăn cho giáo viên. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán, giáo viên cần đóng vai trò định hướng, như người “thuyền trưởng”, giúp học sinh sử dụng AI đúng cách, tránh lệ thuộc vào công nghệ.

“Những ứng dụng AI do giáo viên thiết kế giúp thầy cô bám sát học sinh trong quá trình dạy học, đồng thời định hướng để các em sử dụng AI hiệu quả. Tuy nhiên, dù có AI hỗ trợ, giáo viên vẫn phải duy trì đầy đủ các khâu chấm, sửa, trả bài; đặc biệt phải đồng hành, khuyến khích từng tiến bộ nhỏ của học sinh. Mục tiêu là giúp các em thay đổi từng bước, từ chỗ chép nguyên đoạn văn do AI viết đến biết chọn lọc một ý, điều chỉnh và diễn đạt lại bằng tư duy của chính mình”, cô Thu Hằng chia sẻ.

Từ thực tế giảng dạy, cô Phạm Thị Thúy Hằng, nhóm trưởng nhóm Ngữ văn 9, Trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết học sinh thường gặp khó khăn khi viết đoạn văn, bài văn do hạn chế về vốn đọc, vốn từ, khả năng tư duy và lập luận. Nhiều em chưa biết cách phát triển lý lẽ, tìm kiếm và sử dụng bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề. Sự xuất hiện của AI, nếu không được định hướng, càng khiến tình trạng này bộc lộ rõ hơn qua những bài viết mang “màu sắc AI”, trau chuốt về từ ngữ, bay bổng về câu văn nhưng sáo rỗng, thiếu lập luận và những yếu tố cần thiết của một bài văn nghị luận. Qua thực tế chấm bài, giáo viên có thể dễ dàng nhận ra những bài viết như vậy.

“AI tạo sinh mở ra nhiều cơ hội cho học sinh trong học tập, giúp các em dễ dàng hoàn thành những yêu cầu của giáo viên theo hướng cá nhân hóa. Thế nhưng, nếu không biết cách sử dụng, AI lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến học sinh lệ thuộc, suy giảm khả năng tư duy và phản biện. Vì vậy, vai trò của giáo viên hiện nay không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà còn phải hiểu về AI để định hướng, gợi mở cho học sinh cách sử dụng hiệu quả”, cô Thúy Hằng nhìn nhận.

Giờ học Ngữ văn lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Trãi có sử dụng AI

Theo cô Thúy Hằng, nếu được định hướng đúng, AI có thể hỗ trợ tích cực cho việc học Ngữ văn, giúp học sinh mở rộng vốn từ, phát triển tư duy, rèn luyện khả năng phản biện, suy nghĩ sâu sắc và lập luận logic. Một trong những giải pháp được cô đề xuất là giáo viên chủ động thiết kế các câu hỏi gợi mở để học sinh sử dụng AI cụ thể hóa từng giải pháp, thay vì để các em tự do tìm kiếm và tiếp nhận câu trả lời. Học sinh cần biết cân nhắc, đối chiếu phản hồi của AI với tình huống thực tế, từ đó quyết định giữ lại, điều chỉnh hoặc bác bỏ những gợi ý chưa phù hợp.

Đặc biệt, giáo viên cần tổ chức cho học sinh tự viết và chỉnh sửa bài. Trên cơ sở giải pháp đã lựa chọn từ gợi ý của AI, các em phải tự viết đoạn văn, làm rõ cách thực hiện, sử dụng lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc. AI có thể hỗ trợ nhận diện những chỗ diễn đạt hoặc lập luận chưa rõ, nhưng học sinh phải là người trực tiếp chỉnh sửa; giáo viên là người góp ý và đánh giá cuối cùng.

Những giải pháp này đã được cô Phạm Thị Thúy Hằng trình bày tại buổi sinh hoạt chuyên môn Cụm 4 THCS do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức và nhận được sự đánh giá cao. Cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé (phường Bình Lợi Trung), cho biết nhà trường sẽ đưa các giải pháp sử dụng AI hỗ trợ học sinh lớp 9 viết phần giải pháp trong bài văn nghị luận vào hoạt động dạy học môn Ngữ văn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là hỗ trợ học sinh lớp 9 trong kỳ thi tuyển sinh 10 tới đây, đồng thời rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng AI một cách khoa học, hiệu quả.

Giáo viên giữ vai trò định hướng học sinh sử dụng AI Từ năm học 2026-2027, TPHCM bắt đầu triển khai giáo dục AI đại trà cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với nội dung giáo dục cơ bản gồm 12 tiết. Tuy nhiên, để học sinh biết nhận diện và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong học tập, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên trong từng môn học. Thầy cô cần hiểu, biết và sử dụng AI đúng cách, từ đó định hướng, đồng hành và hướng dẫn học sinh ứng dụng công nghệ phù hợp với đặc thù môn học.