Nỗ lực khắc phục sạt lở tuyến đường huyết mạch miền núi ở Huế

Tỉnh lộ 14B ở Huế đang được xử lý sạt trượt.

Do ảnh hưởng của bão số 12 và bão số 13 năm 2025, sườn đồi cao dọc Tỉnh lộ 14B tại TP Huế xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài gây nguy hiểm.

Hàng nghìn mét khối đất đá trút xuống đã xé rách hệ thống kè ta luy dương, làm sụt lún mặt đường và từng chia cắt hoàn toàn xã miền núi Long Quảng, TP Huế.

Sau bão, lực lượng chức năng đã dọn dẹp tạm thời để bà con di chuyển, nhưng vệt nứt lớn trên sườn đồi vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

Trước tình hình trên, UBND TP Huế đã ban hành quyết định khắc phục hậu quả thiên tai, giao Sở Xây dựng quản lý và sửa chữa các vị trí xung yếu trên Tỉnh lộ 14B. Đến nay, hạng mục cầu Phú Mậu và cống Km 19+030 đã cơ bản hoàn thành. Điểm sạt lở tại xã Khe Tre (Km 18+150 – Km 18+250) cũng đã được bàn giao mặt bằng.

Đối với điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại xã Long Quảng, giải pháp triệt tiêu rủi ro duy nhất được đưa ra là đào, san gạt và hạ độ cao toàn bộ quả đồi với khối lượng đất đá cần giải phóng hơn 108.600m3.

Sạt trượt đất từ sườn núi.

Khối lượng lớn đất đá tràn xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho tuyến đường Tỉnh lộ 14B.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế, dù kế hoạch ban đầu dự kiến khởi công từ tháng 3/2026, quá trình vướng mắc đền bù kéo dài khiến đến gần cuối tháng 9/2026, đơn vị thi công mới nhận đủ 100% mặt bằng sạch. Việc thi công sau đó tiếp tục gặp bất lợi do thời tiết mưa lớn liên tục trút xuống.

Các phương tiện tích cực thi công.

Nhiều khối lượng đất đá nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt được xử lý.

Nhằm bù đắp khoảng thời gian bị chậm, đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế) đã huy động tối đa máy móc, bổ sung nhân lực và tổ chức tăng ca liên tục trên công trường. Đến nay, công nhân đã đào xử lý được khoảng 25.000m3 đất đá, đồng thời hoàn thành 100% việc đúc cống hộp thoát nước kích thước 1,5x1,5m.

Dự kiến công tác đào và vận chuyển đất đá sạt lở sẽ kết thúc vào đầu tháng 11/2026, nếu thời tiết thuận lợi.

Tuyến tỉnh lộ 14B bên dưới sẽ hoàn thành trước tháng 12 sắp tới.

Theo kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, công tác đào và vận chuyển đất đá sạt lở sẽ kết thúc vào đầu tháng 11/2026, hướng tới hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 12/2026 để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân đi lại.