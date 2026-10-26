Ông Nguyễn Văn Thái, ở xã Long Quảng cho biết, mỗi lần lưu thông qua khu vực từ Km 34+600 - Km 34+890 trên tỉnh lộ 14B, người dân vùng núi ở TP Huế vẫn chưa hết lo âu khi nhìn lên sườn đồi xé vệt nứt nham nhở.

Video: Nỗ lực khắc phục sạt lở tuyến đường huyết mạch miền núi ở Huế.

Nhiều vết nứt kéo dài bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2025, sau những trận mưa lũ dồn dập do ảnh hưởng của bão số 12 và bão số 13. Hàng ngàn mét khối đất đá trút xuống đã xé rách hệ thống kè bảo vệ ta luy dương, làm mặt đường bị nứt vỡ, sụt lún nghiêm trọng và có thời điểm đã chia cắt hoàn toàn, gây cô lập xã miền núi Long Quảng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nỗ lực dọn dẹp đất đá, cắm biển cảnh báo để người dân có thể di chuyển tạm thời, nhưng mối nguy hiểm từ cung trượt khổng lồ phía trên sườn núi vẫn treo lơ lửng.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, trước nguy cơ mất an toàn giao thông hiện hữu, UBND TP Huế đã ban hành Quyết định khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 49, quốc lộ 49B và các đường tỉnh, đường thủy nội địa do Sở Xây dựng quản lý và bảo trì.

Cụ thể, trên tuyến tỉnh lộ 14B sẽ khắc phục cầu Phú Mậu, cống tại Km 19+030, xử lý điểm sạt lở Km 18+150 - Km 18+250 thuộc xã Khe Tre và điểm sạt lở nguy hiểm Km 34+600 - Km 34+890 thuộc xã Long Quảng.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Huế, đến nay hạng mục cầu Phú Mậu và cống Km 19+030 về cơ bản đã hoàn thành thi công. Trong khi đó, hạng mục xử lý sạt lở tại Km 18+150 - Km 18+250 cũng đã vận động được sự đồng thuận của bà con để bàn giao mặt bằng thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế thông tin, kế hoạch ban đầu, công tác thi công xử lý điểm sạt trượt tại Km 34+600 - Km 34+890 dự định bắt đầu từ tháng 3/2026. Thế nhưng, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài đến cuối tháng 7 và gần cuối tháng 9/2026, hộ dân cuối cùng chấp thuận bàn giao, đơn vị thi công mới có được 100% mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ.

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế đơn vị thi công, những đợt mưa lớn bất thường liên tục trút xuống khu vực sườn đồi không chỉ làm gián đoạn nhịp độ làm việc mà còn làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, thử thách cao độ bản lĩnh của các lực lượng trên công trường.

Đại diện Sở Xây dựng TP Huế cho rằng, trước khối lượng đất đá ta luy dương khổng lồ cần giải phóng lên tới hơn 108.600m³, giải pháp duy nhất phải đào, san gạt và hạ độ cao toàn bộ quả đồi để triệt tiêu nguy cơ trượt lở.

Qua đó, Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị, bổ sung nhân lực và tổ chức tăng ca liên tục nhằm bù đắp khoảng thời gian bị chậm trễ do mặt bằng và thời tiết.

Trên công trường rộn rã tiếng động cơ, nhiều máy xúc, máy đào hoạt động hết công suất để bóc tách từng lớp đất đá đưa lên xe tải vận chuyển khỏi vùng nguy cơ. Tính đến hiện tại, các đơn vị đã đào và xử lý được khoảng 25.000m³ đất đá, đạt 23% tổng khối lượng. Đồng thời, công tác đúc các cấu kiện cống hộp đúc sẵn kích thước 1,5x1,5m phục vụ thoát nước cũng đã hoàn thành 100%.

Theo lộ trình đề ra, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác đào và vận chuyển toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở khổng lồ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 11/2026. Toàn bộ hạng mục công trình xử lý sạt lở sẽ chính thức hoàn thành trước tháng 12/2026.