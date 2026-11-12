Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông tuyến các tuyến đường huyết mạch ở miền trung

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở ta-luy dương tại Km1288+170-Km1288+240 (phải tuyến) trên cao tốc CT.01, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo nhanh ngày 12/11/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT ngày 6/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11/2026 của Bộ Xây dựng về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ.

Cục đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu; chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, ngày 12/11, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục ban hành Văn bản số 7745/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa; xác định các vị trí có nguy cơ cao, tăng cường tuần đường, bố trí lực lượng canh gác và cảnh báo kịp thời cho người tham gia giao thông.

Trên hệ thống đường bộ do Trung ương quản lý, giao thông cơ bản đã được bảo đảm. Các sự cố sạt lở, đất đá tràn mặt đường trên tuyến cao tốc và quốc lộ được các đơn vị khẩn trương xử lý, hạn chế thấp nhất thời gian gián đoạn giao thông.

Tại cao tốc CT.01, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, vào lúc 5 giờ 13 phút ngày 12/11, tại Km1288+170-Km1288+240 (phải tuyến) xảy ra sạt lở ta-luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường với chiều dày từ 0,3m đến 1,3m, gây ách tắc hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III phối hợp Ban Quản lý dự án 7 và các lực lượng chức năng triển khai cảnh báo, phân luồng phương tiện theo hướng bắc-nam ra Quốc lộ 1 tại nút giao Chí Thạnh (Km1278+177), sau đó nhập lại cao tốc tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, các đơn vị huy động máy xúc, nhân lực tổ chức hót dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Đến 6 giờ cùng ngày, tức sau 47 phút từ khi phát hiện sự cố, tuyến đường đã được thông xe một làn. Đến 10 giờ 25 phút, công tác thu dọn đất đá, vệ sinh mặt đường hoàn thành, bảo đảm phương tiện lưu thông trở lại trên toàn bộ mặt đường.

Cũng trên tuyến cao tốc này, tại Km1287+750-Km1287+850 (phải tuyến), đất tràn mặt đường cao khoảng 30cm gây ách tắc từ 5 giờ 13 phút ngày 12/11. Lực lượng bảo dưỡng đã khẩn trương xử lý và hoàn thành thông xe lúc 6 giờ cùng ngày.

Tại Km1285+260, khu vực cầu Suối Máng, xảy ra xói lở mái ta-luy mố M1 vào lúc 7 giờ 45 phút. Đơn vị quản lý đã điều máy xúc khơi thông dòng chảy dưới cầu, đồng thời bố trí các cấu kiện bê-tông dải phân cách giữa để ngăn hố xói tiếp tục phát triển. Đến thời điểm báo cáo, giao thông trên cầu vẫn được bảo đảm bình thường.

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông, tại Km117+820 (phải tuyến), thuộc địa phận xã Nam Trà My, xảy ra sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang tập trung máy móc, nhân lực hót dọn đất đá, dự tính thông xe trong ngày 12/11. Đây là vị trí ách tắc còn lại trên hệ thống đường bộ do Trung ương quản lý tại thời điểm báo cáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên các tuyến đường do Trung ương quản lý, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông địa phương, với 10 vị trí được báo cáo xảy ra hư hỏng, ngập nước và ách tắc cục bộ. Các Sở Xây dựng cùng đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đang triển khai khắc phục bước đầu, đồng thời tổ chức cảnh báo, phân luồng tại những khu vực chưa bảo đảm điều kiện lưu thông.

Tại Thanh Hóa, cầu Bái Sim, Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành, thuộc xã Thanh Kỳ, bị sụt lún đường dẫn đầu cầu tại mố M2 từ 3 giờ ngày 9/11, khiến phương tiện không thể qua lại. Đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng giao thông từ xa theo phương án được Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng tại Văn bản số 7666/CĐBVN-TCGT ngày 10/11/2026.

Tại Quảng Trị, các vị trí ách tắc giao thông cơ bản đã được khắc phục, thông xe. Riêng tại Km58+00 trên Quốc lộ 12C, mặc dù đã thông xe bước 1, mái taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra để chủ động xử lý khi có tình huống phát sinh.

Tại thành phố Đà Nẵng, theo số liệu cập nhật đến 11 giờ ngày 12/11, một số tuyến đường vẫn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và sạt lở. Trên Quốc lộ 14H, đoạn Km65+402-Km66+675, từ cầu Khe Rinh đến cầu Khe Ré, qua xã Quế Phước, nước ngập sâu từ 1m đến 1,5m, gây ách tắc giao thông.

Trên Quốc lộ 24C, ghi nhận sạt lở gây tắc đường tại 4 vị trí qua các xã Trà Liên, Trà Tân và Trà My. Các đơn vị đã thông xe bước 1 tại 3 vị trí Km85+700, Km86+600 và Km89+450; vị trí còn lại tại Km84+00, thuộc xã Trà Liên, dự tính được khắc phục trong ngày 12/11.

Đối với Quốc lộ 40B, lực lượng chức năng đã thông xe bước 1 tại 6 vị trí sạt lở qua các xã Trà My, Trà Tân, Nam Trà My và Trà Linh. Tuy nhiên, đoạn Km34+390-Km54+540 thuộc Dự án Liên kết vùng miền trung vẫn lưu thông khó khăn. Vị trí sạt lở tại Km41+700, qua đèo Liêu, xã Lãnh Ngọc, đã được thông xe bước 1.

Tại Đắk Lắk, đến 11 giờ ngày 12/11, còn 7 điểm ách tắc do ngập nước và sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Trên Quốc lộ 19C, vị trí cầu Trà Ô (Km51+631), thuộc xã Đồng Xuân, bị xói lở tứ nón M0 phía hạ lưu. Đơn vị quản lý đã rào chắn, tổ chức cho phương tiện lưu thông trên một nửa mặt đường. Trong khi đó, đoạn Km50+500-Km50+700 bị ngập sâu khoảng 40cm, gây ách tắc giao thông.

Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường tỉnh. Cụ thể, đường ĐT.641, đoạn Km1+900-Km7+600, qua xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân, ngập sâu khoảng 1,2m; đường ĐT.642 ngập từ 40cm đến 1,5m tại các đoạn Km9+600-Km10+500, Km14+300-Km15+00 và Km15+100-Km15+150. Trên đường ĐT.650, nước ngập từ 0,5m đến 1,2m tại các đoạn Km0+00-Km2+600 và Km3+300-Km4+00.

Tại đường ĐT.647, đoạn Km28+400-Km28+450, thuộc xã Phú Mỡ, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường. Các đơn vị đang tổ chức hót dọn, trước mắt bảo đảm thông xe một làn và dự tính hoàn thành thông xe toàn tuyến lúc 16 giờ ngày 12/11.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài, cho biết: Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, theo dõi sát diễn biến mưa lũ tại khu vực miền trung để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại những vị trí xung yếu; tăng cường kiểm tra, cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập sâu, sụt lún; kiên quyết tổ chức phân luồng hoặc tạm dừng lưu thông tại các vị trí không bảo đảm an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương về nhân lực, phương tiện và vật tư, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.